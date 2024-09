– Przeanalizowaliśmy to, co się dzieje i można powiedzieć, że przebieg pandemii jest nieco inny niż rok czy dwa lata temu. Obserwujemy przyspieszenie. Czy jest gorzej? Tego jeszcze do końca powiedzieć nie możemy. Nie jest lepiej. Nie ma tak, żeby tych zakażeń było znacząco mniej, żeby się sytuacja poprawiała i jest ich więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, czy dwa lata temu, ale może to też wynikać stąd, że wcześniej przechodzi fala – podsumował wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.