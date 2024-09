Rodzi to ogromne wyzwanie, jakim jest uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie. Bo np. zdaniem 54 proc. badanych, jeśli osoba ma napad drgawkowy, to należy włożyć jej coś do ust. A takie działanie może być tragiczne w skutkach, grozić uszkodzeniem żuchwy lub zadławieniem się. Kolejny mit to usilne przytrzymywanie, nie róbmy tego, ale starajmy się zapewnić bezpieczeństwo choremu z wyłączoną świadomością, tak aby nie dochodziło do uderzeń głową o twarde podłoże. Możemy też skierować usta na bok, aby treść z jamy ustnej wydobywała się na zewnątrz.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak Neurolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego