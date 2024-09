Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie otrzymał od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości 1 mln złotych. Sprzęt w jeszcze większym stopniu umożliwi podniesienie jakości diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy oraz raka piersi.

Narodowy Instytut Onkologii otrzymał od WHO nowoczesny sprzęt do pogłębionej diagnostyki nowotworowej Fot. naTemat.pl.

– Centrum Profilaktyki Nowotworów NIO to nowoczesny, doskonale wyposażony ośrodek, w którym rocznie przyjmowanych jest ponad 50 tys. pacjentek i pacjentów na badania profilaktyczne i pogłębioną diagnostykę. Dar Światowej Organizacji Zdrowia to dla nas nieocenione wsparcie – mówi Dyrektor NIO-PIB dr. hab. n. med. Beata Jagielska.

– Wszystkie pacjentki korzystające z badań w Centrum, dzięki nowym urządzeniom do pogłębionej diagnostyki w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy będą miały dostęp do najnowocześniejszej technologii diagnostycznej i leczniczej. To jeszcze bardziej podniesie standard opieki – dodaje.

Eksperci NIO ściśle współpracują zarówno z Ministerstwem Zdrowia, jak i organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, nad wypracowaniem i wdrożeniem najnowszych międzynarodowych standardów i narzędzi do realizacji programów profilaktycznych. Skupiają się również na współpracy naukowej i wymianie doświadczeń.

Dr Nino Berdzuli, Dyrektor Biura WHO w Polsce podkreśla, że przekazany sprzęt będzie wspierać zdrowie polskich kobiet, ale także uchodźczyń z Ukrainy, które znalazły pomoc w naszym kraju. Profilaktyka nowotworowa to priorytet, biorąc pod uwagę, że 74 proc. nowotworów to te, którym można zapobiegać. Należy zatem tworzyć przyjazne środowisko dla działań skupionych wokół profilaktyki i ochrony zdrowia.

W ramach darowizny WHO do Instytutu trafiły 3 rodzaje nowoczesnego sprzętu medycznego.

Pierwszym z nich jest bardzo nowoczesny aparat USG, który umożliwia precyzyjne badania ultrasonograficzne w diagnostyce raka piersi, a to z kolei – podjęcie dalszych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazów wykrywane są nawet najmniejsze zmiany w tkankach, na bardzo wczesnym etapie rozwoju nowotworu.

W Poradni Profilaktyki Chorób Piersi ponad tysiąc kobiet rocznie jest poddawanych badaniom USG w ramach pogłębionej diagnostyki, w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników mammografii.

Kolejny sprzęt to laser CO2, umożliwiający dokładne usuwanie zmian przedrakowych szyjki macicy. Ma to istotne znaczenie szczególnie w przypadku młodych kobiet, które przy odpowiedniej kwalifikacji, mogą uniknąć zabiegów skracających szyjkę macicy, co miałoby w przyszłości niekorzystne konsekwencje dla ciąży. Laser ma także zastosowanie w leczeniu zmian pochwy i sromu.

NIO otrzymał również diatermię RF (wysokiej częstotliwości), czyli urządzenie do zabiegów z użyciem silnego pola elektromagnetycznego, polegających na miejscowym nagrzewaniu tkanek. Sprzęt posłuży do procedur chirurgicznych w leczeniu patologii szyjki macicy, wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych.

Diatermia pozwala na dokładne cięcie i usuwanie chorobowych tkanek, co zmniejsza ryzyko powikłań w procedurach chirurgicznych. Dodatkowo umożliwia uzyskanie preparatów innych tkanek szyjki macicy do dalszej diagnostyki ewentualnych chorób w komórkach i tkankach. Instytut otrzymał trzy sztuki urządzenia, co pozwala na jednoczasową pracę trzech ginekologów w trzech gabinetach kolposkopowych.

Nowoczesny sprzęt umożliwi pacjentkom Instytutu podniesienie jakości diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy i raka piersi Fot. naTemat.pl.

Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest jedną z największych placówek w Polsce, zajmujących się badaniami przesiewowymi i przede wszystkim diagnostyką i leczeniem stanów przedrakowych szyjki macicy.

– W 2023 roku blisko 3 tys. kobiet zostało poddane badaniom kolposkopowym, a u ok. połowy z nich wykonywano zabiegi na szyjce macicy. Ta darowizna to nie tylko pomoc w zapewnieniu jeszcze lepszej jakości opieki dla naszych pacjentek, ale i dowód na to, że nasza misja walki z nowotworami jest dostrzegana i wspierana przez Światową Organizację Zdrowia – mówi prof. Andrzej Nowakowski, Kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów w NIO-PIB w Warszawie.

W Polsce profilaktyka nowotworowa to wciąż kluczowy element walki z chorobami onkologicznymi. I choć odnotowuje się w tej kwestii postęp, poziom zgłaszania się do tych badań mamy nadal niższy niż w wielu krajach europejskich.

Wciąż zbyt wiele kobiet unika regularnych badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy i piersi, co utrudnia wykrywanie choroby w początkowym stadium, kiedy leczenie jest najbardziej efektywne.

– Wzrost świadomości na temat profilaktyki i zapewnienie pacjentkom dostępu do nowoczesnych technologii to priorytety, które pozwolą zmniejszyć umieralność z powodu nowotworów w Polsce. Musimy kontynuować działania edukacyjne i zapewnić, że każdy pacjent ma dostęp do najlepszych narzędzi diagnostycznych – podsumowuje dr Beata Jagielska.

