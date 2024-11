W Polsce z tego powodu – jak szacują eksperci – cierpi ok. 1 mln osób, ale tylko część dostaje właściwą pomoc, bo brakuje standardów leczenia ran przewlekłych.

Odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe , owrzodzenia żylne, niedokrwienne czy nowotworowe, czyli rany, które nie chcą się goić to poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia.

Marek Adamus przez długi czas borykał się z owrzodzeniem goleni po laserowej operacji żylaków. – Rany się cały czas otwierały i sączyły się, a chirurg, który mnie operował, odesłał mnie do dermatologa. Oczywiście prywatnie. Dermatolog podjęła próbę, ale odesłała do chirurga naczyniowego. W końcu trafiłem do szpitala, gdzie leżałem dwa tygodnie. Tam owijali nogę gazą, jakieś przymoczki były robione (...) – opowiada pacjent.