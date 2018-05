Andrzej Duda minął się z prawdą? Leszek Miller zarzuca mu kłamstwo ws. odbudowy Zamku Królewskiego

Andrzej Duda mówił z okazji Święta 3 Maja o odbudowie Zamku Królewskiego. Leszek Miller zarzucił mu kłamstwo. • fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

Kłamstwo Andrzeja Dudy: "Zamek Królewski został odbudowany po wojnie, mimo braku wsparcia komunistycznych władz".

Decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie podjęło 20 stycznia 1971 roku Biuro Polityczne KC PZPR na wniosek Edwarda Gierka. pic.twitter.com/Kbdj9icowR — Leszek Miller (@LeszekMiller) 3 maja 2018

@AndrzejDuda: "Zamek Królewski został odbudowany rękami polskich patriotów po wojnie, mimo braku wsparcia komunistycznych władz".

Z oficjalnej strony Zamku Królewskiego: "O odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie zdecydowało 19 I 1971 nowe kierownictwo PZPR." — Kalina Błażejowska (@KBlazejowska) 3 maja 2018

ndrzej Duda powiedział podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja, że Zamek Królewski został odbudowany po wojnie mimo braku wsparcia komunistycznych władz. Zauważył to Leszek Miller, który na Twitterze nazwał słowa Andrzeja Dudy "kłamstwem".– Zburzony ponownie podczas II wojny światowej, wysadzony przez Niemców. Odbudowany rękami patriotów po II wojnie, mimo braku silnego wsparcia ze strony komunistycznych władz – mówił prezydent Andrzej Duda z okazji obchodów Święta 3 Maja Były premier odpowiedział, że decyzję o odbudowie jednego z najważniejszych historycznych budynków Warszawy podjęło Biuro Polityczne PZPR na wniosekO historii odbudowy Zamku Królewskiego można przeczytać na jego stronie . Już w 1949 roku władze podjęły decyzję o obbudowie Zamku z przeznaczeniem na siedzibę najwyższych władz państwowych i Pałac Kultury Polskiej. Potem nastąpił cykl konsultacji poświęconych odbudowie, ale na wiele lat nie mogła ona dojść do skutku.Wreszcie na fali krwawych wydarzeń Grudnia'70 władze PZPR zdecydowały o odbudowie. Podyktowane to było chęcią spełnienia niektórych oczekiwań społecznych. Odbudowa postępowała szybko. W 1973 r. nad Zamkiem wyrosła pierwsza wiecha, a w 1974 r. na wieżach pojawiły się hełmy.