Awantura na spotkaniu z Morawieckim, łokcie poszły w ruch. Wyborcom PiS nie spodobały się transparenty

Do szarpaniny doszło podczas spotkania Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Garwolinie. • Facebook/Video KOD

D

Atak na kobiety, które rozwinęły na spotkaniu z Morawieckim napis „Nie kłam!” Morawiecki zamiast Kaczyńskiego? Miał być Kaczyński jest Morawiecki na spotkaniu w Garwolinie! Relacja Rafał Opublikowany przez Video-KOD 5 maja 2018

o awantury doszło na spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego w Garwolinie. Jego spotkanie z wyborcami skończyło się szarpaniną. Powodem nerwowej atmosfery było rozwinięcie przez Obywateli RP transparentów, które nie spodobały się wyborcom Prawa i Sprawiedliwości.Na jednym z transparentów skrót PiS oznaczał "Pycha i Szmal". Zdenerwowało to zwolenników PiS. Jeden z mężczyzn szarpał się z kobietą, która wyjęła transparent. Kolejny transparent był z napisem "Nie kłam", co tylko podgrzało atmosferę. Doszło do przepychanek, także pod budynkiem. Interweniowała policja.podczas spotkania mówił bardzo mało o. Za to przez kilkanaście minut chwalił się ułatwieniami dla przedsiębiorców, na przykład proporcjonalną do obrotu firmy składką na ZUS czy obniżką podatku CIT. Opowiadał też o wprowadzeniu e-recept, a także programu "", który ma na celu rozwój działalności gospodarczej na wsi.Co ciekawe, pierwotnie w spotkaniu miał wziąć udział lider PiS. Ostatecznie jednak zjawił się tam szef rządu. Prosto po wizycie w Garwolinie Morawiecki pojechał do Jastrzębia Zdroju . W tamtejszej kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu, w wyniku którego pod ziemią zostało uwięzionych kilku górników.źródło: Wirtualny Garwolin