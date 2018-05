Ależ wpadka TVP. Polowali na Krzysztofa Brejzę i jego rodzinę, a okazało się, że ujawnili aferę z ważną polityczką PiS

Krzysztof Brejza stał się obiektem ataku reporterów TVP. Tak bardzo się zapamiętali, że przy okazji "ustrzelili" wpływową działaczkę Prawa i Sprawiedliwości. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Nasz news.Kolejne zarzuty za fałszowanie faktur dla ratusza w #Inowrocław. 19 zarzutów dla fryzjerki (wystawiała fikcyjne faktury https://t.co/tSzvrj9fPd. za organizowanie imprez kulturalnych) i 7 dla hotelarki (fikcyjny catering).Kwota wyłudzeń przekracza już 150 tys.zł. #Brejza — Śledczy Anity Gargas (@MagazynSledczy) 10 maja 2018

Nasz news - cd. Urzędniczki z ratusza sfałszowały jedną z faktur fryzjerki. Kwota wyłudzeń w #afera_fakturowa w inowrocławskim ratuszu rządzonym przez Ryszarda Brejzę wciąż rośnie. #CBA #Brejza #Inowrocław #afery #ratusz — Śledczy Anity Gargas (@MagazynSledczy) 10 maja 2018

Największa wpadka "profesjonalistów" TVP. Tak mocno polowali na mnie,by cokolwiek znaleźć,że upolowali prominentną działaczkę #PiS ,niedoszłą europosłankę.

Gdy usłyszycie w TVP o "przedsiębiorczyni",która okradła samorząd w Inowr.,to ta pani z PiS z 7zarzutami#AferaFakturowaPiS pic.twitter.com/Wxdl9VVAo4 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 10 maja 2018

rzysztof Brejza tak bardzo zalazł za skórę obozowi "dobrej zmiany", że od pewnego czasu trwa swoiste polowanie z nagonką w poszukiwaniu haków na zbyt dociekliwego posła Platformy Obywatelskiej. Reporterzy TVP tak się w tym zagalopowali, że przy okazji przypadkowo "upolowali" działaczkę Prawa i Sprawiedliwości.Afera z tak zwanymi nagrodami dla ministrów rządu Beaty Szydło być może nigdy by nie wyszła na jaw, gdyby nie dociekliwość posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. To on cały czas bombarduje Kancelarie Sejmu i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów interpelacjami i interwencjami, w których zadaje kłopotliwe pytania. Bez przesady można powiedzieć, że spadek notowań w ostatnich miesiącach to w dużej mierze zasługa właśnie tej dociekliwości posła z Inowrocławia.Nie dziwi zatem fakt, że poseł, który stał się problemem dla obozu "dobrej zmiany" jednocześnie stał się obiektem wściekłych ataków. W publicznych mediach atakowany jest też jego ojciec, który jest prezydentem Inowrocławia. Ryszarda Brejzę dziennikarze TVP bardzo chcą uwikłać w "aferę fakturową". Brejza komentował te ataki w rozmowie z naTemat, nazywając je "bolszewicką metodą zwalczania opozycji". Przy okazji wyraził nadzieję, że taka forma walki politycznej nie spodoba się wyborcom, czego dadzą wyraz już przy najbliższychInnego zdanie byli jednak reporterzy. Tak bardzo zagalopowali się, że przy okazji nagonki na prezydenta Inowrocławia stracili czujność. Magazyn Śledczy Anity Gargas opublikował informację o kobiecie, która okradła inowrocławski samorząd i redakcja sądziła, iż uderzyła w otoczenie Brejzów. Mylili się. Jak się okazało, wspomnianą postacią jest... prominentna działaczka Prawa i Sprawiedliwości, która omal nie została europosłanką.