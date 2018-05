"Niech władza się mnie nie boi. Nie jestem straszna!". Ochojska próbowała wejść do Sejmu, ale odprawiono ją z kwitkiem

Janina Ochojska rozmawia z Adrianem Glinką pod Sejmem. Marszałek Kuchciński nie wpuścił jej do gmachu parlamentu. • fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

"Chciałabym niepełnosprawnych uściskać i dodać im odwagi" - mówi J.Ochojska, która przyjechała do Sejmu spotkać się z protestującymi niepełnosprawnymi. pic.twitter.com/2s5NQWCHZA — Renata Grochal (@renatagrochal) 16 maja 2018

Ochojska o kulach w deszczu musi rozmawiać przed Sejmem z niepełnosprawnymi Kubą i Adrianem, bo marszałek Kuchciński chce zademonstrować siłę. Ale to jest tchórzostwo. Dzień hańby polskiego parlamentu. — Renata Grochal (@renatagrochal) 16 maja 2018

Obywatel przed Sejmem czeka na Janinę Ochojską. pic.twitter.com/VsETzeS26M — Renata Grochal (@renatagrochal) 16 maja 2018

– Proszę, by władza się mnie nie bała. Nie jestem straszna! Dodatek na rehabilitację pomoże niepełnosprawnym wyjść do świata. Jest 300 zł na wyprawki, a nie ma na rehabilitację dla niepełnosprawnych, bez których są skazani na wegetację. To niesprawiedliwe – powiedziała Janina Ochojska, która próbowała wejść do Sejmu, by wesprzeć trwający tam protest. Niestety, została odprawiona z kwitkiem i zmoknięta odeszła.Straż Marszałkowska nie chciała wpuścićdo Sejmu. To była już kolejna próba, bo wcześniej nie pozwolił jej na to we wtorek marszałek. – Walczcie do końca, nie odpuszczajcie. Chciałabym niepełnosprawnych uściskać i dodać im odwagi – apelowała pod Sejmem doi ich rodzin. Powoływała się na wartości chrześcijańskie, którym należy zadośćuczynić.– Mi jest już bardzo trudno ustać – powiedziała w pewnym momencie szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziennikarze, którzy ją otaczali, natychmiast podali krzesło, by mogła usiąść. Straż Marszałkowska nie zareagowała w żaden sposób, nadal szczelnie otaczając słynną działaczkę. – Czy władza boi się mnie, Janiny Ochojskiej? Przecież ja nic złego nie zrobię, a mogę jedynie uczynić coś dobrego – mówiła.Opinia publiczna została silnie poruszona tym, że Ochojska o kulach w deszczu musi rozmawiać z niepełnosprawnymi Kubą i Adrianem, bo marszałek Kuchciński musiał pokazać siłę.Janina Ochojska – jak powiedziała – już wcześniej próbowała się spotkać z niepełnosprawnymi, ale nie pozwoliły jej na to kłopoty zdrowotne. Nie wszyscy jednak pod Sejmem ją popierali.Wcześniej Marek Kuchciński nie wpuścił uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Protest niepełnosprawnych i i ich rodzin trwa od 18 kwietnia . Chcą zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. Domagają się też dodatku na życie 500 zł dla niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Na razie nie mogą porozumieć się z rządem ws. swoich postulatów.