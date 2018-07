Emmanuel Macron nie należy do wysokich polityków. Ile ma wzrostu prezydent Francji?

Emmanuel Macron jest wyższy od dwóch swoich poprzedników. • Fot. Facebook / Emmanuel Macron

Napoleon Borntoparty ;) pic.twitter.com/DB9zUI8Skn — Kamila Biedrzycka (@KBiedrzycka) 15 lipca 2018

rancuzi mają to do siebie, że w ostatnich latach wybierają prezydenta, który nie należy do najbardziej rosłych mężczyzn. Nie inaczej jest z obecnym przywódcą kraju, Emmanuelem Macronem. Choć i tak wypada on lepiej niż dwaj jego poprzednicy.Emmanuel Macron ma 173 cm wzrostu, co oznacza, że jest wyższy od najsłynniejszego przywódcy Francji, Napoleona Bonaparte, o zaledwie 4 cm. Macron ma przewagę także nad Francoisa Hollandem i Nicolasem Sarkozym, którzy mają odpowiednio 170 cm i 165 cm. Sarkozy słynął z tego, że sprytnie potrafił ukryć swój niski wzrost (mial chociażby obuwie z wysokim obcasem).Macron jest wyższy o zaledwie 1 cm od Francoisa Mitteranda, który rządził krajem w latach 1981-1995. Jednak reszta francuskich prezydentów V Republiki już znacząco nad nim góruje – Georges Pompidou miał 181 cm, Valéry Giscard d’Estaing i Jacques Chirac mają po 189 cm. Absolutnym rekordzistą jest jednak Charles de Gaulle, który mierzył imponujące 196 cm.Żona prezydenta, Brigitte Macron , urodziła się w 1953 roku. Pierwsza dama ma dziś 65 lat, a jak wiadomo temat jej wieku był dość często poruszany w mediach w związku z tym, że jest partnerką najmłodszego prezydenta w historii V Republiki. Macron skończy w grudniu 41 lat. Prezydentem jest od 14 maja 2017 roku. Para poznała się, gdy Macron miał 15 lat, a Brigitte 39. Finał mundialu w Rosji miał dwóch bohaterów . Byli nim Emmanuel Macron oraz prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović , którzy wspólnie cieszyli się z gry ich reprezentacji. Jednak media społecznościowe w szczególności oszalały na punkcie pewnego zdjęcia Macrona , który radował się po jednym z goli Francji w niezwykły sposób.Polska dziennikarka Kamila Biedrzycka celnie zatytułowała je "Napoleon Borntoparty". Niemiecki "Die Welt" uczynił je zdjęciem z pierwszej strony.Macron zdobył się także na bardzo ładny gest, gdy zabrał ze sobą do szatni "Les Bleus" niepełnosprawnego mężczyznę , żeby razem świętować zwycięstwo trójkolorowych w finale z Chorwacją. Prezydent Francji przedstawił go jako weterana walk w Mali. I w pięknych słowach poprosił zawodników o wyściskanie żołnierza i okrzyki na jego cześć.