Andrzej Duda lubi pizzę, ale woli pierogi ruskie i bigos. Kuriozalny wywiad prezydenta w TVP

O czym rozmawia z Andrzejem Dudą dziennikarz TVP po aferze z "wyimaginowaną wspólnotą"? O pierogach i bigosie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rezydent Duda od kilku dni jest w samym centrum krytyki po tym, jak nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą". W związku z tym "pasztetem", jaki przygotował Duda, w wywiadzie dziennikarze TVP pytali go głównie o to, ... co najbardziej mu smakuje. Nawet w tym momencie Andrzej Duda nie zapomina o patriotycznej postawie. Andrzej Duda udzielił dziennikarzom TVP wywiadu. I trudno nie odnieść wrażenia, że rozmowa miała jedynie ocieplić wizerunek prezydenta po wypowiedzi, którą opozycja ocenia jako zapowiedź Polexitu.Rozmowa dotyczyła tego, co sercu Polaków jest zawsze bliskie, czyli... jedzenia. Andrzej Duda chwalił się, że nad wszystkie inne przedkłada polską kuchnię. Najbardziej lubi pierogi , także ruskie, uwielbia bigos. Z zagranicznych potraw – może być pizza.A co prezydent miał do powiedzenia na temat konstytucji albo konfliktu ze środowiskiem prawniczym, jaki rozpoczął się po tym, jak "odwołał" część sędziów Sądu Najwyższego Co o pasztecie dyplomatycznym, który powstał w Leżajsku , gdzie Duda niemalże zapowiadał Polexit? To nie jest ważne. Bigos – oto co się teraz liczy. W końcu święta coraz bliżej.źródło: TVP