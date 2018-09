Słowa premiera niczym ponury żart. Stwierdził, że rząd PiS najbardziej przestrzega konstytucji

Morawiecki w Szczecinie powiedział, że jego rząd najbardziej przestrzega konstytucji. • Fot. Grzegorz Skowroński/Agencja Gazeta

"Dzień Świra"

Wstałam rano i przejechałam się obwodnicą mojego miasta, której ponoć nie ma. Chciałam sprawdzić ,czy Morawiecki nie zwinął jej wczoraj,by uwiarygodnić bajdy,ze nie ma dróg .Uff, jest nie dał radykłamca to delikatne określenie — Maria Janyska (@MJanyska) 16 września 2018

remier w Szczecinie kłamał nie tylko na temat tego, jak to PiS buduje drogi a rząd PO-PSL przez lata nic nie zrobił. Mateusz Morawiecki dał do zrozumienia, że żaden rząd wcześniej nie przestrzegał konstytucji tak jak PiS.Pośród wielu słów, jakie wypowiedział dziś Morawiecki na spotkaniu wyborczym w Szczecinie jedno zdanie szczególnie się wybiło. Premier stwierdził bowiem, że jego rząd najbardziej przestrzega konstytucji ze wszystkich do tej pory.Trudno nie przypomnieć w tym momencie fragmentu z filmu "Dzień Świra" o tym, kto ma rację. "Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!".Wygląda na to, że Mateusz Morawiecki uznał, iż każde kłamstwo można powiedzieć podczas wiecu, byle tylko słuchaczom się spodobało.To nic, że do Polski pielgrzymują przedstawiciele Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. A ich nawoływania do przestrzegania przez PiS polskiego i międzynarodowego prawa nie mają znaczenia. Nic to, że rząd skonfliktował się ze środowiskiem sędziowskim próbując zawłaszczyć również Sąd Najwyższy. Premier ma swoje zdanie i głośno je wypowiedział.I tylko można się pośmiać. W mediach społecznościowych internauci nie zostawiają suchej nitki na Morawieckim. Komentujący nie mogą się nadziwić, jaki tupet trzeba mieć, żeby mówić na głos takie słowa. To jednak nie jedyne kłamstwa , jakie dziś wypowiedział premier Morawiecki.Potężna fala hejtu wylała się na głowę premiera, który stwierdził, że za rządów PO-PSL nie budowano dróg i dopiero rząd PiS wziął się do roboty.