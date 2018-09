Wojciechowska z Kossakowskim na gali TVN. Po raz pierwszy oficjalnie razem

Martyna Wojciechowska przyszli razem na bal TVN. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta i facebook.com/przemek.kossakowski

rzez długi czas milczeli na temat swojego związku, podobno to Martyna Wojciechowska chciała zachować go w tajemnicy. Ale na charytatywny bal Fundacji TVN Nie jesteś sam przyszła wraz ze swoim nowym partnerem, Przemysławem Kossakowskim. Para podróżników wreszcie oficjalnie razem?Dla ludzi związanych ze stacją TVN doroczny bal jest najważniejszą imprezą w roku. To tu Piotr Woźniak-Starak oświadczył się Agnieszce Szulim, na balu Kuba Wojewódzki po praz pierwszy oficjalnie pojawił się w towarzystwie Renaty Kaczoruk, a w tym roku na tym wydarzeniu raz pierwszy oficjalnie pojawiła się Martyna Wojciechowska i ze swoim nowym partnerem Przemysławem Kossakowski Para bardzo długo utrzymywała swój związek w tajemnicy, oficjalnie nikt nic nie wiedział, oboje pilnowali swojej prywatności. Nie pojawiali się razem, nie pozowali do wspólnych fotografii, mimo tego związek podróżników pozostawał tajemnicą poliszynela. Doszło nawet do tego, że para miała dostać wspólny program w TVN Wojciechowska nigdy nie wyszła za mąż, choć kilkukrotnie była bardzo blisko zamążpójścia. – Pięć razy się zaręczyłam, dwa razy odwoływałam ślub pięć minut przed uroczystością. Nie żałuję, że tak się stało – wyznała gwiazda w jednym z wywiadów.