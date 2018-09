No i PiS się doigrał. Wiadomo kiedy KE podejmie decyzję o skierowaniu sprawy Polski do TSUE

Komisja Europejska w środę ma podjąć decyzję o skierowaniu sprawy polskiego Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J

Timmermans w tę środę zaproponuje reszcie Komisji Europejskiej skierowanie do TSUE skargi na Polskę w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Zgoda KE już w tę środę pewna na ponad 90 proc. — Tomasz Bielecki (@TomaszBielecki) 17 września 2018

uż w środę Komisja Europejska podejmie decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce. Powodem jest dokonana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i złamanie zasady niezawisłości władzy sądowniczej.Jak podaje Polska Agencja Prasowa , źródła zbliżone do Komisji Europejskiej donoszą, że już w środę KE będzie debatować nad skierowaniem pozwu przeciwko polskiemu sądowi do TSUE. Przypomnijmy, że do TSUE wpłynęły też pytania z Sądu Najwyższego dotyczące legalności przepisów znowelizowanej ustawy o SN.Co to oznacza w praktyce? TSUE będzie badać przepisy znowelizowanej ustawy i w razie gdyby orzekł o ich niekonstytucyjności rząd polski powinien się z nich wycofać, czyli kolejny raz znowelizować przepisy tak, żeby były zgodne z prawem Unii Europejskiej. Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE nie przysługuje odwołanie.źródło: PAP