Dlaczego padło na Yusaku Maezawę? To z niego SpaceX zrobi pierwszego kosmicznego turystę

zef firmy SpaceX Elon Musk ogłosił wreszcie, kim będzie pierwszy "kosmiczny turysta", którego konstruowana wciąż Big Falcon Rocket do roku 2023 zabierze na wycieczkę dookoła Księżyca. Tym odpowiednio bogatym, zdrowym i wysportowanym szczęściarzem okazuje się Yusaku Maezawa.Kim jest ten Japończyk? W Kraju Kwitnącej Wiśni to sława. Yusaku Maezawa ma dziś 42 lata i przedstawia się jako rockman, kolekcjoner sztuki i biznesmen. Maezawa jest właścicielem jednej z największych japońskich firm branży modowej. Jego majątek w ubiegłym roku wyliczono na około 3 mld dolarów.Jednak nie tylko pieniądze zadecydowały o tym, że to właśnie Yusaku Maezawa przekonał SpaceX , iż jest najlepszym kandydatem na pierwszego w historii kosmicznego turystę . Kilkaset tysięcy dolarów za miejsce w Big Falcon Rocket mogłoby zapłacić wielu bogaczy z całego świata. Jednak ta podróż będzie tak wymagająca i niebezpieczna, że od zasobności portfela ważniejsza była kondycja i odpowiednia mentalność.Jak wspomniano, Elon Musk obiecał wysłać Yusaku Maezawę w kosmos do 2023 roku. Japoński miliarder nie zamierza jednak podróżować sam. Na pokładzie rakiety ma być jeszcze miejsce dla kilku innych osób, więc Maezawa zamierza znaleźć od sześciu o ośmiu artystów, którym postawi tę kosmiczną wycieczkę. SpaceX planuje, że lot dookoła Ksieżyca potrwa około pięciu dni.