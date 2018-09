Kwaśniewski nie zostawił suchej nitki na Morawieckim. "On nie rozumie, co to jest prawda"

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w TVN24 ocenił, że premier Mateusz Morawiecki żyje w "fake prawdzie". • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

yły prezydent Aleksander Kwaśniewski coraz ostrzej recenzuje bieżącą politykę. Goszcząc w ostatnim odcinku programu Moniki Olejnik "Kropka nad i" ikona polskiej lewicy bezkompromisowo oceniła zachowanie premiera Mateusza Morawieckiego. – On żyje w jakiejś fake prawdzie – stwierdził Kwaśniewski.– Uważam, że premier Morawiecki nie rozumie, co to jest prawda. Słuchając go wielokrotnie, w różnych miejscach, mam coraz więcej wątpliwości – mówił Aleksander Kwaśniewski na antenie TVN24. – On żyje w jakiejś metaprawdzie czy fake prawdzie, nie wiem jak to nazwać. Dla niego świat się zaczął wraz z dojściem PiS do władzy. Nic wcześniej nie było – ocenił najdłużej urzędujący prezydent w historii wolnej Polski.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , ostatnimi czasy największe emocje wywołało wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, w którym stwierdził on, że za rządów koalicji PO-PSL w Polsce nie budowano infrastruktury drogowej. Za te słowa już został pozwany przez Platformę Obywatelską w trybie wyborczym.I trudno będzie mu uniknąć niekorzystnego wyroku. Jak ujawniliśmy w serwisie Trudat.pl , weekendowa wypowiedź aktualnego szefa rządu naszpikowana była kłamstwami . Prawda jest bowiem taka, że to za czasów PO-PSL Polska przeżyła infrastrukturalny bum.