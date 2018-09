KRS debatuje nad opuszczeniem Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Zupełnie jakby nie była zawieszona

Leszek Mazur, przewodniczący nowej KRS, chce dyskutować o wyjściu KRS z ENCJ. Wcześniej ENCJ przegłosowała zawieszenie KRS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Smutny dzień dla Polaków. Znowu usłyszymy : Polacy nic się nie stało ? Stało się . Sami wypychamy się z UE. Sędziowie z neo KRS podajcie się do dymisji. Ratujcie resztki honoru. Przynoście wstyd środowisku sędziowskiemu. https://t.co/BRbWoKRzY0 — Waldemar Żurek (@ZurekWaldemar) 17 września 2018

Jeśli KRS wyjdzie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, to będzie to formalny i faktyczny początek #Polexit-u. Sędzia, który złożył ten wniosek w KRS, bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Polski. https://t.co/EAkdse0MLp — Bartosz Węglarczyk (@bweglarczyk) 18 września 2018

KRS została zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Tylko Polska się temu sprzeciwiła. Teraz pojawił się wniosek o wystąpienie z gremium. Nie wyrzucili nas, to sami się wyrzucimy. https://t.co/7yzLg7MYSr — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 18 września 2018

hoć to brzmi jak żart, to niestety żartem nie jest. Po tym, jak Europejska Sieć Rad Sądowniczych podjęła decyzję o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w swoich strukturach, w KRS zadecydowano o tym, żeby przedyskutować temat... opuszczenia ENCJ przez KRS.Tę historię pewnie słyszeliście nie raz: uczeń wyrzucony ze szkoły za świadectwo z samymi ocenami niedostatecznymi wraca do domu, i mówi, że rzuca szkołę, bo jest słaba i niczego tam się nauczyć nie zdołał. Taką naiwną, dziecinną formę postępowania właśnie przyjęli sędziowie nowej, przejętej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa.Otóż KRS podjęła decyzję o tym, żeby przedyskutować wystąpienie KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Tak jakby było o czym dyskutować. Niestety rozmowa ma taką wartość jak ta o zeszłorocznym śniegu, bowiem ENCJ już zawiesiła bezterminowo KRS za upolitycznienie polskiego sądownictwa. Tylko Bułgaria wstrzymała się od głosu, za zawieszeniem głosowały nawet Węgry.To o tyle kuriozalna sytuacja, że strona polska była jednym z założycieli ENCJ . – Ewentualne zawieszenie Rady w prawach członka ENCJ, a nawet wykluczenie z tej organizacji nie zaszkodzi polskiemu sądownictwu – twierdził Leszek Mazur, przewodniczący nowej, przejętej przez Prawo i Sprawiedliwość KRS.