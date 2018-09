Duda pobił rekord czołobitności w Białym Domu. Chce budować w Polsce "Fort Trump"

Andrzej Duda zaproponował budowę w Polsce Fort Trump. • Fot. Twitter / TVP Info

redakcja naTemat

A

Donald #Trump: jestem bardzo szczęśliwy, że sojusz między naszymi krajami nigdy nie był tak mocny#Duda #wieszwiecej pic.twitter.com/LbIt5NHrVA — TVP Info (@tvp_info) 18 września 2018

merykanie mają długą tradycję nazywania swoich fortów od nazwisk wielkich amerykańskich osobistości – najczęściej związanych z armią zresztą. Andrzej Duda w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem wzniósł się jednak na wyżyny czołobitności. Może i to był żart, ale dwa razy zaproponował prezydentowi USA budowę w Polsce bazy o nazwie… Fort Trump.– Mam nadzieję, że razem zbudujemy Fort Trump w Polsce – mówił Duda już na samym początku spotkania z Trumpem w trakcie krótkiego spotkania z mediami tuż po przywitaniu przed Białym Domem. Dokładnie wtedy, kiedy rozemocjonowany "wciął się" Trumpowi w wypowiedź Duda do tej myśli powrócił już po rozmowach w trakcie konferencji prasowej. Po raz kolejny podkreślił, że chciałby, aby za prezydentury Donalda Trumpa powstała w Polsce baza wojskowa armii amerykańskiej. Nazwana właśnie "Fort Trump".Przypomnijmy, że wizyta Dudy w Białym Domu zaczęła się od niezręcznego momentu przed samym budynkiem. Duda nie wiedział, jak się ustawić do zdjęcia