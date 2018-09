"Fort Trump" to żadna nowość. Pomysł na taką bazę wojskową powstał rok temu – w głowie satyryka

Andrzej Duda nie był pierwszy – "Fort Trump" wymyślono już dawno. • Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

ndrzej Duda wyszedł we wtorek w Białym Domu z propozycją stworzenia w Polsce "Fort Trump". Okazuje się, że taki termin został wymyślony ponad rok temu przez satyryków, którzy tworzą Duffel Blog. Jest to strona, na której znajdują się zmyślone – rodem z ASZdziennika – informacje dotyczące amerykańskiej armii.W satyrycznym artykule na Duffel Blog czytamy o zmianie nazw baz wojskowych w USA – jedną z propozycji jest między innymi "Fort Trump". Teraz okazuje się, że rzeczywistość dogoniła fikcję. – Mam nadzieję, że razem zbudujemy "Fort Trump" w Polsce – przekonywał bowiem prezydent podczas spotkania z Donaldem Trumpem.– Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy "Fort Trump" – mówił także poźniej Duda. – Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA – podkreślał.Przypomnijmy, że do spotkania Dudy i Trumpa doszło we wtorek. Panowie odbyli m.in. rozmowę w cztery oczy, a już w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu prezydent USA stwierdził, że Polska chce przeznaczyć ogromne środki na budowę bazy wojskowej armii amerykańskiej w Polsce.Warto też odnotować, że na wizję budowy bazy o nazwie "Fort Trump" sam zainteresowany zareagował bardzo entuzjastycznie . Ale głównie z powodu nazwy.źródło: Duffel Blog