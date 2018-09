Szykuje się kolejna afera związana z "Klerem". Chodzi o nowy plakat

Andrzej Pągowski pokazał nowy plakat do filmu "Kler". • Fot. Materiały prasowe

Redakcja naTemat

F

W pierwszej chwili pomyśleliśmy, że to fejk... Opublikowany przez Węże Czwartek, 30 sierpnia 2018

ilm "Kler" zdążył już z kilku powodów rozgrzać emocje w Polsce do czerwoności. Głównym powodem jest tematyka, jaką jest pedofilia wśród księży, po raz pierwszy poruszona przez polskie kino tak otwarcie. Kolejna bomba może jednak wybuchnąć za sprawą nowego plakatu do filmu.Autorem plakatu jest znany polski grafik Andrzej Pągowski. Pochwalił się nim na swoim profilu na Instagramie. Na zdjęciu, które zamieścił, widzimy świnkę-skarbonkę w kolorze przypominającym kościelną purpurę. Pikanterii dodaje fakt, że otwór do wrzucania pieniędzy jest w kształcie krzyża.Nie jest to pierwsza kontrowersja związana z plakatem promującym film"Kler". Z poprzedniego kpiono , że jest zrobiony w Paincie i zabrakło pieniędzy na grafika. Internauci drwili, że głowy aktorów są doklejone."Kler" wejdzie na ekrany kin 28 września. Może być wielkim finansowym hitem. Pokaz filmu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni spowodował gigantyczne kolejki. System rezerwacji był tak przeciążony, że padła strona internetowa."Kler" jest już krytykowany przez wiele środowisk. Np. posłanka PiS Anna Sobecka mimo iż go nie widziała, to domaga się wycofania najnowszej produkcji Wojciecha Smarzowskiego z kin.