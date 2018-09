Morawiecki o spotkaniu z Gersdorf: "To dobra rozmowa, ale nie było żadnych ustaleń"

Mateusz Morawiecki przyznał po spotkaniu z Małgorzatą Gersdorf, że rozmowa była sympatyczna, ale nie zapadły żadne ustalenia. • Fot. Robert Woźniak / Agencja Gazeta

ateusz Morawiecki przyznał w środę wieczorem, że poranna rozmowa z profesor Małgorzatą Gersdorf była "dobra, jednak nie zapadły żadne ustalenia". Premier przekazał także dziennikarzom, że we wtorek spotkał się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'm Junckerem.Niespodziewanie w środę premier zainicjował spotkanie z Małgorzatą Gersdorf . Półgodzinna rozmowa odbyła się w Sądzie Najwyższym, w gabinecie I prezes SN. Gersdorf nie chciała powiedzieć dziennikarzom, czego ona dotyczyła.Podkreśliła tylko, że jej temat pozostaje "ich słodką tajemnicą". Ale i zapewnia, że "nie się nie zmieniło" w kwestii prezentowanego przez nią stanowiska w sprawie jej statusu w SN.Rąbka tajemnicy przedstawicielom mediów uchyliła za to rzeczniczka premiera. – Rozmowa dotyczyła reform systemu sądownictwa – powiedziała dziennikarzom w Rudzie Śląskiej Joanna Kopcińska. Dodała też, że "polski rząd jest otwarty na dialog z Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej". Wieczorem do sprawy odniósł się również premier Mateusz Morawiecki.– Wczoraj rozmawiałem w Bukareszcie z przewodniczącym Jean-Claude’m Junckerem. Dzisiaj rozmawiałem rano z prof. Gersdorf. To była sympatyczna rozmowa, ale obie strony umówiły się, że nie będziemy ujawniać żadnych szczegółów, z resztą nie było żadnych sensacyjnych szczegółów, żadnych ustaleń, ale na pewno dobra rozmowa – przyznał Mateusz Morawiecki.Mimo nieoficjalnych zapowiedzi Komisja Europejska we wtorek nie podjęła decyzji o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do TSUE w związku z przepisami dotyczącymi Sądu Najwyższego. Premier przyznał, że cieszy się z tej decyzji.źródło: 300polityka.pl