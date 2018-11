Uwaga – bardzo ślisko! IMGW najpoważniejsze ostrzeżenia ma dla dwóch województw

Alert dla mieszkańców Mazowsza i Lubelszczyzny – w poniedziałek rano spodziewać się powinni gołoledzi. • Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

C

iepły listopad gdzieś się schował w nocy z piątku na sobotę, ale temperatury w okolicach zera to jeszcze nie jest najgorsze, co może nas spotkać. Prognoza pogody dla Mazowsza i Lubelszczyzny przestrzega przed gołoledzią, w poniedziałek rano kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe powinni odpuścić sobie wyjazd z garażu.Stłuczki na drogach, pacjenci ze złamaniami i stłuczeniami na urazówkach? Taki scenariusz szykuje pogoda na poniedziałek mieszkańcom Mazowsza i Lubelszczyzny. Błyszczące chodniki oznaczają potencjalne niebezpieczeństwo.Wszystko za sprawą marznącego deszczu. Z nieba będzie kapać woda, by po zetknięciu z chodnikiem i jezdnią zamienić się w lodową pokrywę. W takich warunkach trzeba mieć bardzo dobre opony zimowe w samochodzie albo wysokiej klasy niepoślizgowe podeszwy, żeby bezpiecznie przedostać się z domu do pracy.źródło: IMGW