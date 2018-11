Karnowscy znaleźli sposób na Tuska. Na zdjęciu byłego premiera dokonano pewnej zmiany

Donald Tusk na zdjęciu z 2009 r. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

[Nasza analiza] Pierwsze objawy paniki. pic.twitter.com/BxxPJU0rfn — TVΠ Korea (@tvpiKorea) 18 listopada 2018

Karnowscy pytają na okładce jak PIS może zatrzymać Tuska i samą okładką podsuwają wyrafinowany i wręcz genialny pomysł - można mu pofarbować włosy na rudo. pic.twitter.com/LrC3LxKiMK — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 18 listopada 2018

wa prawicowe tygodniki w swoich poniedziałkowych wydaniach straszą powrotem Donalda Tuska do Polski. "Boże, chroń nas przed Tuskiem" – wznosi modły na okładce "Do Rzeczy". "Wraca koszmar" – ubolewa z kolei tygodnik "Sieci". Na pewien szczegół z okładki tego drugiego tygodnika zwrócił uwagę naczelny "Newsweek Polska" Tomasz Lis.Tuż przed weekendem pojawiła się wiadomość fatalna dla PiS – "Rzeczpospolita" nieoficjalnie ustaliła, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego opozycja może zjednoczyć się jeszcze bardziej niż przed wyborami samorządowymi. A co najgorsze, nad projektem tego "bloku demokratycznego" ma czuwać Donald Tusk Prawicowa prasa aż zadrżała. Dwa tygodniki postanowiły w poniedziałkowych wydaniach postraszyć powrotem Donalda Tuska do krajowej polityki.Uwagę Tomasza Lisa zwróciła okładka tygodnika "Sieci". Jak zauważył, w wizerunku Tuska na periodyk braci Karnowskich dokonał pewnej zmiany.Z wiekiem człowiek raczej siwieje, ale na okładce tygodnika "Sieci" Donald Tusk wyraźnie... zrudział."Karnowscy pytają na okładce jak PiS może zatrzymać Tuska i samą okładką podsuwają wyrafinowany i wręcz genialny pomysł - można mu pofarbować włosy na rudo" – komentuje Lis.To nie pierwszy raz, gdy kolor włosów staje się elementem publicznej debaty. Wiosną, gdy Donald Tusk skrytykował rządy PiS, w "Wiadomościach" TVP wyciągnięto starą rozmowę Aleksandra Kwaśniewskiego i Ryszarda Kalisza. " Jest wyjątkowo mściwy. Jest rudy i mściwy " – mówił o Tusku były prezydent.