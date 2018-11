O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Biedniejsi emeryci dostaną jednorazową podwyżkę

Rząd przewiduje jednorazową podwyżkę na emerytów. • Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

ak co roku, w 2019 roku rząd przeprowadzi waloryzację emerytur. Tym razem jednak, zmieni się sposób jej przeprowadzenia. Czy będzie to korzystniejsze dla emerytów? O ile wzrosną przyszłoroczne emerytury? Ile zyskają najubożsi emeryci?W przyszłym roku, rząd postanowił zmienić sposób waloryzacji emerytur. Dotychczas, obowiązywała waloryzacja procentowa, która podwyższała świadczenia proporcjonalnie do otrzymywanej sumy. Kto miała wyższą emeryturę, ten dostawał większą podwyżkę. Teraz zyskać mają jednak najubożsi.Zamiast waloryzacji procentowej, rząd proponuje rozwiązanie procentowo-kwotowe. Osoby z najniższymi świadczeniami otrzymają ustaloną w złotówkach kwotę, a osoby pobierające wyższe emerytury podwyżkę wynikającą z procentowego wskaźnika waloryzacji.W 2019 roku, emeryci i renciści dostaną podwyżkę o wskaźnik inflacji i o 3,26 proc. Jednocześnie rząd zapisał w projekcie, że najniższa podwyżka ma wynieść przynajmniej 70 zł brutto.Zmiany oznaczają, że na nowych zasadach zyskają wszyscy, których świadczenie nie przekracza 2147 zł brutto. I tak dla przykładu: jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 1200 złotych, na poprzednich zasadach otrzymałby 39,12 zł brutto podwyżki. Dostanie jednak 70 złotych, czyli o ponad 30 złotych więcej.Jeżeli ktoś pobiera 2 tys. renty rodzinnej po mężu. Gdyby nie zmieniono zasad, dostałaby 65,20 zł podwyżki. Ale dzięki temu, że dostanie 70 zł, zyska dodatkowe 4,80 zł brutto.Poprzednie zasady obowiązują wszystkich, których świadczenia przekraczają 2147 złotych brutto. W takich przypadkach obowiązuje stawka 3,26 proc. Takiej samej podwyżce podlegają wszelkie dodatki przyznawane emerytom i rencistom.W przypadku emerytury minimalnej i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki. Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto. Zaś najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł brutto do 825 zł brutto, czyli o 52,65 zł brutto.