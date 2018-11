Był współtwórcą sukcesu "Rancza" czy "Ekstradycji". Nie żyje scenarzysta filmów i seriali

Nie żyje Andrzej Grembowicz, scenarzysta wielu seriali i filmów, autor kryminałów. • Fot. Facebook.com / Filmpolski.pl

Odszedł Andrzej Grembowicz, scenarzysta RANCZA, SIŁY WYŻSZEJ, DZIEWCZYN ZE LWOWA, RANCZA WILKOWYJE, RODZINY... Opublikowany przez Wojciech Adamczyk Niedziela, 18 listopada 2018

Nie żyje Andrzej Grembowicz vel Robert Brutter, niezapomniany scenarzysta "Rancza" [*] Nie żegnam Cię Przyjacielu, bo dzięki swojej twórczości zostaniesz z nami na zawsze, ale żal ogromny. Opublikowany przez Artur Barciś Niedziela, 18 listopada 2018

"Nie żegnam Cię Przyjacielu, bo dzięki swojej twórczości zostaniesz z nami na zawsze, ale żal ogromny" – tak na Facebooku napisał Artur Barciś, odtwórca jednej z głównych ról w serialu "Ranczo". Nie żyje Andrzej Grembowicz, współscenarzysta właśnie "Rancza", ale i wielu innych seriali, filmów, sztuk teatralnych czy książek."Mistrz słowa, Artysta z wielką wyobraźnią i wielkim sercem, wybitny Komediopisarz" – tak Andrzeja Grembowicza żegna Wojciech Adamczyk, reżyser licznych seriali. Adamczyk z Grembowiczem stworzyli m.in. "Ranczo", "Dziewczyny ze Lwowa" czy "Rodzinę zastępczą".Andrzej Grembowicz zmarł w niedzielę 18 listopada w wieku 60 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą, ale mimo to pracował.Jak przypomina serwis filmpolski.pl , Grembowicz był autorem scenariuszy wielu bardzo popularnych seriali: "Ekstradycja", "Wiedźmy", Duch w dom" czy "Siła wyższa" oraz filmów "Nocne graffiti", "Amok", "Fuks", "Wtorek", "Tam, gdzie żyją Eskimosi" i "Wszystko będzie dobrze".Parę lat temu w rozmowie z naTemat Artur Barciś podkreślał, jak genialnym pomysłem było "Ranczo" . – Fenomen sukcesu tkwi w tym, że Polacy odnajdują w "Ranczu" samych siebie. A ponieważ podane to jest w nieobraźliwej, sympatycznej formie, to potrafią się też z siebie śmiać – mówił Barciś. A pomysłodawcą "Rancza" był właśnie Andrzej Grembowicz.Grembowicz był nie tylko scenarzystą filmowym i telewizyjnym, ale także autorem powieści kryminalnych (pisał pod pseudonimem Robert Brutter), autorem tekstów piosenek, pracownikiem Sejmu i redaktorem naczelnym pisma "Kronika Sejmowa".