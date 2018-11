Ujawniono zarobki Lewandowskiego w Bayernie. Wyprzedza całą plejadę gwiazd

Robert Lewandowski zarabia w Bayernie 15 mln euro za sezon gry. • fot. Instagram/Robert Lewandowski

ortal vermoegenmagazin.de ujawnił zarobki piłkarzy Bayernu Monachium. A to absolutny top niemieckiej Bundesligi. Z zestawienia wynika, że na samym czele stawki jest gwiazdor reprezentacji Polski i najlepszy strzelec Bawarczyków Robert Lewandowski.Robert Lewandowski za rok gry w Bayernie dostaje 15 mln euro. Oczywiście chodzi tu tylko o kwotę z tytułu kontraktu, bo do tego dochodzą premie i umowy reklamowe.Razem z polskim napastnikiem pierwsze miejsce zajmują reprezentanci Niemiec Manuel Neuer i Thomas Mueller (także zarabiają po 15 mln euro za rok gry). Polak zarabia więcej niż plejada międzynarodowych gwiazd mistrza Niemiec i półfinalisty Ligi Mistrzów.W czołówce są jeszcze Kolumbijczyk James Rodriguez (13 mln euro) oraz inny Niemiec Jerome Boateng, Austriak David Alaba i Hiszpan Thiago. Wszyscy dostają po 11 mln euro. Kolejne miejsca zajmują inni reprezentanci Die Mannschaft: Mats Hummels - 10 mln, Leon Goretzka - 10 mln i Joshua Kimmich - 9 mln.Czy Polak może zarabiać jeszcze więcej? Obecny kontrakt Lewego z Bayernem upływa w czerwcu 2021 r. a więc Polaka czeka jeszcze co najmniej 2,5 roku gry dla mistrza Niemiec. Między bajki można obecnie włożyć wielki transfer Polaka, na przykład do Realu Pamiętajmy, że włodarze Bayernu nie są skłonni sprzedawać naszego napastnika. Wstępnie deklarowali nawet chęć przedłużenia umowy o kolejne lata nawet do końca kariery naszego napastnika. I to mogłoby zapewnić mu jeszcze wyższe dochody.źródło: Vermoegenmagazin