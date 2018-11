"Szalona" polska ambasadorka w hiszpańskiej telewizji. Marzenna Adamczyk zrobiła show bez zadęcia

Marzenna Adamczyk udowodniła, że rozmowa z dyplomatą nie musi być nudna. • Fot. Screen / TV M+

ydaje ci się, że rozmowa z dyplomatą musi być nudna jak flaki z olejem? To znaczy, że nie oglądałeś wywiadu z ambasadorką RP w Hiszpanii. Marzenna Adamczyk zrobiła takie show, że prowadzący David Boncano i publiczność byli zachwyceni.Sama siebie nazwała szaloną Polką, a jej występ pozostanie zapamiętany na długo. Marzenna Adamczyk, polska ambasadorka w Hiszpanii, była gościem popularnego programu rozrywkowego "La Resistencia". Prowadzący David Broncano zwykle zaprasza aktorów, komików czy sportowców. Program ma podobną formułę jak program Kuby Wojewódzkiego w TVN.Co można powiedzieć o występie Adamczyk? Ambasadorka przede wszystkim wykazała się perfekcyjną znajomością hiszpańskiego. Prowadzącemu tylko raz udało się ją zagiąć na kolokwialnym określeniu małej świnki. I nic w tym dziwnego, Adamczyk nie tylko jest iberystką, ale przez wiele lat pełniła służbę dyplomatyczną na Kubie i w Hiszpanii Adamczyk nie ograniczyła się tylko do odpowiadania na pytania o prosiaki czy polskich himalaistów. Robiła to, co polski dyplomata robić powinien – promowała nasz kraj. – Zapraszam was do podróży do Polski. Naprawdę warto. Tylko każdy płaci za siebie – żartowała dyplomatka.Pozostaje prosić ministra Jacka Czaputowicza, by jak najwięcej takich dyplomatów jak Adamczyk wysyłał za granicę. Występ polskiej ambasadorki z pewnością bardzo ocieplił wizerunek Polski, w ostatnich miesiącach postrzeganej na Zachodzie głównie przez pryzmat naszego sporu z Unią Europejską