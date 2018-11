Niemcy są wściekli po słowach ambasadora Przyłębskiego. Mówił o "katastrofie ostatnich stu lat"

Ambasador Przyłębski zirytował Niemców. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

ndrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie, nazwał ostatnie sto lat niemieckiej polityki wobec naszego kraju "katastrofą". Te słowa wyraźnie nie spodobały się w Berlinie. W pisemnej wersji przemówienia Przyłębskiego były inne słowa.Jak pisze w swoim tekście w internetowym wydaniu dziennika "Tagesspiegel" Christoph von Marschall, "Polska i Niemcy nie potrafią nawiązać harmonijnej współpracy", a wszelkie kontakty przypominają "szorstkie traktowanie".Dziennikarz wspomina także, że w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości niemiecki rząd chce za pomocą krytycznego spojrzenia w przeszłość zrobić Polsce prezent, aby "wspólnie pielęgnować kulturę pamięci".Jednak ani to, ani pojednawcze przemówienie szefa niemieckiego MSZ Heiko Maasa nie pomogło. Ambasador Polski Andrzej Przyłębski , prywatnie mąż prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, w przemówieniu ostatnie sto lat stosunków polsko-niemieckich nazwał "katastrofą".Zdaniem Przyłębskiego po 1989 roku "sytuacja nie rozwinęła się tak, jakby sobie życzyła większość Polaków. – Sąsiedztwo nie jest satysfakcjonujące – mówił polski ambasador.Taki ton wypowiedzi oburzył uczestników spotkania. Niektórzy, jak Gesine Schwan, była pełnomocniczka niemieckiego rządu do kontaktów z Polską, dali publicznie upust swojemu oburzeniu, co spotkało się z aplauzem sali.Według "Tagesspiegel" niemieccy dyplomaci byli zirytowani sytuacją i przyjęli wystąpienie Przyłębskiego jako zamierzone. Nie widzą też sensu w dążeniu do kooperacji między państwami w przypadku, gdy strona polska takie inicjatywy blokuje.Rzecznik ambasady RP w Berlinie Dariusz Pawłoś powiedział Deutsche Welle, że w pisemnej wersji przemówienia ambasadora była mowa o "ponad połowie" ostatniego stulecia jako katastrofie niemieckiej polityki wobec Polski, lecz w przemówieniu podczas konferencji Przyłębski omyłkowo użył sformułowania "ostatnie sto lat".Przypomnijmy, postać Andrzeja Przyłębskiego od samego początku budzi kontrowersje. Kilka miesięcy temu padły oskarżenia o współpracę dzisiejszego ambasadora w Berlinie ze Służbą Bezpieczeństwa . IPN odmówił wtedy wszczęcia postępowania.źródło: tagesspiegel.de