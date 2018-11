To pierwszy sondaż wykonany po wybuchu afery KNF. Zaskakujący wynik Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

iS ma powody do zadowolenia. Partia Jarosława Kaczyńskiego prowadzi w najnowszym sondażu, który został przeprowadzony tuż po Marszu Niepodległości i ujawnieniu afery KNF – a nawet zyskała kilka punktów. Ostatecznie ugrupowanie jednak wciąż nie odrobiło strat, które poniosło od września.Mimo że wybory samorządowe nie poszły PiS do końca zgodnie z planem , a o łamaniu demokracji w Polsce mówi się nawet w zagranicznych programach , to partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż jest na prowadzeniu.W sondażu przeprowadzonym przez Kantar Public w dniach 9-15 listopada PiS zdobyło 34 procent poparcia. To o 3 punkty procentowe więcej niż w październiku, jednak aż o 8 punktów procentowych gorzej od wrześniowych wyników, co może spędzać liderowi PiS sen z powiek.Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 24 proc. poparcia, a na trzecim Kukiz’15 z 9 proc.Dalej miejsca zajęły SLD (7 proc.) i PSL (5 proc., czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w ubiegłym miesiącu). Progu wyborczego nie przekroczyły Razem i Wolność Janusza Korwin-Mikkego, które łącznie zdobyły 2 procent.17 procent spośród 1024 badanych osób nie wiedziało, na kogo oddałoby teraz głos.Źródło: Gazeta Wyborcza