Mecz Polska – Portugalia. Już wiemy, jak prawdopodobnie będzie wyglądał skład biało-czerwonych

W jakim składzie wystąpi polska reprezentacja w meczu z Portugalią? • Fot. Michał Ryniak/Agencja Gazeta

S

elekcjoner Jerzy Brzęczek nie ma łatwego zadania. Wygląda na to, że także we wtorkowym meczu będzie musiał skupić się na łataniu kadrowych dziur. Przeciw Portugalii z pewnością nie zagrają Robert Lewandowski, Kamil Glik i Maciej Rybus. Jak więc będzie wyglądać skład biało-czerwonych?Ostatni towarzyski mecz z Czechami nie był popisem najwyższych lotów futbolu , ale rozgrywki Ligi Narodów nie zwalniają tempa i we wtorek Polacy zagrają z Portugalczykami. Jednak dobór składu nie był dla Jerzego Brzęczka prostą sprawą – wynika z informacji, które podaje serwis Sport.pl.Na boisku z pewnością nie pokażą się Robert Lewandowski , Kamil Glik, Maciej Rybus, Artur Jędrzejczyk i Arkadiusz Reca. Wszystko przez kontuzje, które dopadły naszych reprezentantów. Selekcjoner nie ma łatwego wyboru, ale połatał skład i będzie próbował wystawić najmocniejszą możliwą drużynę.Szczęsny, Kędziora, Bednarek, Cionek, Bereszyński, Frankowski, Krychowiak, Klich, Grosicki, Zieliński i Milik.Mecz z Portugalią to jednocześnie ostatnie spotkanie reprezentacji przed zimową przerwą – w Lidze Narodów, w której jak już wiemy, spadniemy z dywizji A. Jednocześnie będzie to punkt odniesienia na kolejne trzy zimowe miesiące. Z ocenami wystawionymi po rewanżu z Portugalią w marcu Polacy podejdą do właściwego testu: eliminacji Euro 2020.Spotkanie odbędzie się w portugalskim Guimaraes. Mecz rozpocznie się o 20:35 i będzie go można obejrzeć w TVP1 i Polsat Sport.źródło: Sport.pl