Nie żyje Andrzej Gmitruk. Trener Gołoty i Adamka zginął w pożarze

Andrzej Gmitruk zginął w pożarze. Miał 67 lat. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

Dziś w nocy zginął Andrzej Gmitruk, najsłynniejszy trener boksu w Polsce. Wychował między innymi Tomasza Adamka i Andrzeja Gołotę. Bardzo smutna wiadomość. Kondolencje dla rodziny — Karol Mielcarek (@MielcarekKarol) 20 listopada 2018

Dzisiejszego poranka tj. 20 listopada doszło do tragicznego zdarzenia w Hipolitowie. O godzinie 4:00 nasza jednostka... Opublikowany przez OSP Długa Kościelna Poniedziałek, 19 listopada 2018

eden z najlepszych polskich trenerów boksu Andrzej Gmitruk zginął tragicznie w pożarze domu. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Miał 67 lat.Informację o tragicznej śmierci Gmitruka przekazał na Twitterze Karol Mielcarek. "Dziś w nocy zginął Andrzej Gmitruk, najsłynniejszy trener boksu w Polsce. Wychował między innymi Tomasza Adamka i Andrzeja Gołotę. Bardzo smutna wiadomość. Kondolencje dla rodziny" – napisał.67-latek zmarł w tragicznych okolicznościach – w pożarze jednego z domów jednorodzinnych w Hipolitowie. Zgłoszenie o pożarze ochotnicza straż w Długiej Kościelnej otrzymała nad ranem."Dzisiejszego poranka tj. 20 listopada doszło do tragicznego zdarzenia w Hipolitowie. O godzinie 4:00 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru domu jednorodzinnego. W wyniku pożaru smierć poniósł jeden z najlepszych trenerów kadry bokserskiej" – poinformowali strażacy.Gmitruk był jedną z najsłynniejszych postaci w polskim boksie. To pod jego okiem rozwijali się m.in. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek.