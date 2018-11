PiS robi krok wstecz ws. Sądu Najwyższego. Już wiadomo, na jakie ustępstwa idą

KE domagała się przywrócenia stanu sprzed reformy, czyli przywrócenia sędziów SN odsuniętych ze względu na wiek. O tym mówi nowy projekt ustawy. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Marek Ast z @pisorgpl: projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku; ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają taka możliwość pic.twitter.com/YVgZhJ1uQM — PAP (@PAPinformacje) 21 listopada 2018

PiS wymiękł w sprawie wyrzuconych sędziów Sądu Najwyższego. Nie zapominajmy jednak o tym, że zamach na TK, sądy powszechne oraz KRS się udał, a do dwóch izb SN trafiła grupa w większości niekompetentnych miernot lojalnych wobec PIS. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 21 listopada 2018

resja ma sens! Właśnie się okazało, jakie rozwiązanie ma zawierać nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Znajdą się w nim takie przepisy, jakich oczekiwała od Polski Komisja Europejska."Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym daje podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku" – ujawnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł PiS z komisji sprawiedliwości Marek Ast. Jak dodał, ci sędziowie, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taka możliwość. Powrót do SN nie będzie koniecznością a możliwością.W opisie projektu na stronie sejmowej czytamy, że osoba zainteresowana będzie mogła dalej zajmować stanowisko sędziego, jeśli "uzyska stosowną zgodę wskazanego organu władzy wykonawczej (Prezydenta RP)". Posiedzenie Sejmu zaczyna się już w środę i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad właśnie o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym."PiS wymiękł w sprawie wyrzuconych sędziów Sądu Najwyższego" – skomentował nowy projekt naczelny "Newsweek Polska" Tomasz Lis.W październiku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zawieszenie kontrowersyjnych przepisów ws. Sądu Najwyższego W połowie listopada odbyło się już siódme posiedzenie Rady Unii Europejskiej w kwestii praworządności w Polsce. Z nieoficjalnych informacji zza zamkniętych drzwi sali obrad wynika, że polskie władze otrzymały reprymendę ze strony wiceszefa Komisji Europejskiej Frans Timmermans przekonywał, że zmiany powinny być wprowadzone natychmiast. Czyli przepisy o wysyłaniu sędziów SN na emeryturę w wieku 65 lat (zamiast 70 lat) powinny być zawieszone od razu. Podobnie Polska powinna postąpić w kwestii przywrócenia sędziów SN, którzy po zmianach zostali odesłani na emerytury. Polskie władze utrzymywały, że konieczna jest do tego zmiana prawodawstwa – i to się właśnie dzieje.