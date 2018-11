PiS jednak bierze Śląsk. Udało się im, bo pomógł radny Nowoczesnej

Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie rządzić samodzielnie na Śląsku. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Radny Wojciech Kałuża (wybrany z Koalicji Obywatelskiej) ma być wicemarszałkiem woj. śląskiego. Właśnie przedstawił go... wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Bo dzięki Kałuży większość (23) w sejmiku przejmuje PiS. Kałuża był rekomendowany przez Nowoczesną ;) — Marcin Zasada (@ZasadaMarcin) 21 listopada 2018

rawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie na Śląsku – podaje "Dziennik Zachodni". Wszystko za sprawą radnego Nowoczesnej Wojciecha Kałuży, który przeszedł do partii Jarosława Kaczyńskiego. Oznacza to, że "dobra zmiana" ma obecnie 23 mandatów i większość w Sejmiku, a tym samym może samodzielnie wybrać władze województwa śląskiego.– Moją partią jest Śląsk – powiedział Wojciech Kałuża, komentując dołączenie do PiS. Jego decyzja oznacza, że zawiązana w województwie koalicja PO, Nowoczesnej PSL i SLD nie będzie w stanie rządzić w sejmiku."Dzięki Kałuży większość (23) w sejmiku przejmuje PiS. Kałuża był rekomendowany przez Nowoczesną" – zwraca uwagę dziennikarz katowickiego "Dziennika Zachodniego" Marcin Zasada.Głos w sprawie nagłej zmiany sytuacji na Śląsku zabrał poseł PO Borys Budka, który w ostrym tonie ocenił zachowanie polityka Nowoczesnej.– Niestety, radny oszukał ponad 20 tys. wyborców , którzy na niego głosowali. Za cenę osobistych korzyści zdradził wartości, pod którymi podpisywał się startując w wyborach z listy Koalicji Obywatelskiej. Na Śląsku Kałuża od dziś stanie się symbolem tego, co najgorsze w polityce – skomentował Budka.PiS, choć miało najwięcej mandatów, nie mogło pozwolić sobie na samodzielne rządy z powodu koalicji PO, Nowoczesnej, PSL i SLD. Zupełnie innego obrotu sprawy nadała decyzja Wojciecha Kałuży.Przypomnijmy, że nie tylko Wojciech Kałuża dokonał podobnego "transferu". Dziennikarka naTemat Katarzyna Zuchowicz pisze w swoim artykule o radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego , którzy "dali się przekupić Kaczyńskiemu".źródło: "Dziennik Zachodni"