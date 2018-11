Jest za obniżeniem wieku karalności dzieci do 10 lat. Mikołaj Pawlak kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Następcą Marka Michalaka może być Mikołaj Pawlak. • Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

o już kolejne podejście do wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem zgłoszona kandydatura dotyczy Mikołaja Pawlaka. Kim jest nieznany dotąd prawnik, który ma szansę zastąpić na stanowisku Marka Michalaka?Przypomnijmy, to już czwarte podejście do wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka. Poprzednie kandydatury nie uzyskiwały poparcia Sejmu, Senatu lub rezygnowały po oskarżeniach o plagiat . Teraz kandydatem na stanowisko RPD jest nikomu prawie nieznany Mikołaj Pawlak? Kim jest kandydat, na którym będzie dziś dyskutował i głosował Sejm?Pawlak ma 38 lat i odebrał pełne katolickie wykształcenie: najpierw w Katolickim Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, a później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował m.in. prawo kanoniczne, a pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. abpa prof. Andrzeja Dzięgi.Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu spraw rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich. W przeszłości był adwokatem. pracował także przy sądach kościelnych.Wiadomo także, jakie pomysły na swoją pracę ma nowy kandydat i jakie projekty chciałby wcielić w życie. Pierwszy z nich to obniżenia wieku karalności dzieci z 13 do 10 lat. Ustawa o nieletnich, współtworzona przez kandydata PiS-u zakłada również wprowadzenie nowego środka wychowawczego dla nieletnich, którzy popełnili czyny karalne i ukończyli 13 lat w postaci ośrodka readaptacji społecznej.Gdyby tego było mało, Pawlak ma także pomysł na obniżenie ilości rozwodów w Polsce. Według niego pomoże likwidacja zwrotów kosztów sądowych, który przysługiwał w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Rozwodnicy zapłaciliby zatem więcej, a uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów mediacji przed rozwodem.Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa pięć lat. Jest wybierany przez Sejm, który musi otrzymać na to zgodę Senatu.