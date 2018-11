Ziobro wygłosił płomienną mowę o... UE. Powagi nie utrzymał nawet prezes Kaczyński

Proeuropejska mowa Zbigniewa Ziobry ws. Sądu Najwyższego rozbawiła Sejm. • Fot. zrzut ekranu z TVP Parlament

redakcja naTemat

ie oszukujmy się, Zjednoczona Prawica nie jest kojarzona z przesadną miłością do Zachodu. Aktualna ekipa rządząca od pierwszych dni po przejęciu władzy wchodziła w konflikty z wieloma światowymi partnerami, z Unią Europejską na czele. Wygłoszona w Sejmie prounijna mowa Zbigniewa Ziobry brzmiała więc jak żart.W środę koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia niespodziewanie rzuciła do prac parlamentarnych kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym . Taką, którą najłatwiej streścić jako kapitulację przed organami Unii Europejskiej w sprawie "reformy" zapewniającej politykom kontrolę nad Sądem Najwyższym.W obozie "dobrej zmiany" nie chcą jednak przyznać, że ugięli się pod presją domagających się od Polski praworządnego działania Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Kojarzeni od lat z eurosceptycyzmem politycy Zjednoczonej Prawicy rzucili się więc do wygłaszania proeuropejskich haseł. Na to zdecydował się nawet sam szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.– Ustawa, która jest przedmiotem nowelizacji, jest zgodna z polską konstytucją, standardami europejskimi i mieści się w tych wszystkich założeniach, które mają na celu reformę polskiego sądownictwa. Ale jednocześnie nasz rząd, nasze środowisko "dobrej zmiany" konsekwentnie podkreślało, że jesteśmy w UE, szanujemy jej reguły i zasady – oznajmił w Sejmie minister sprawiedliwości i prokurator generalny.Rekcja Sejmu na widok Zbigniewa Ziobry chwalącego członkostwo w UE i zapewniającego o poszanowaniu unijnych zasad mogła być tylko jeden. Opozycyjna część sali obrad wręcz ryknęła śmiechem. Nad kącikami ust nie panowało też wielu polityków "dobrej zmiany". W tym sam prezes Jarosław Kaczyński, na twarzy którego widać było wyraźne rozbawienie słowami ministra.