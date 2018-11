Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja mówi o kapitulacji PiS

PiS przepchnął przez Sejm w ekspresowym tempie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt przewiduje, że sędziowie SN oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, których poprzednie zapisy ustawy wysłały na przymusową emeryturę, będą mogli wrócić do pracy. Opozycja zaciera ręce i mówi o kapitulacji PiS. Teraz projektem nowelizacji zajmą się senatorowie.Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada, że sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia na mocy przepisów przeforsowanych przez PiS, teraz będą mogli wrócić do pracy. Poprzednia ustawa stała się kością niezgody między PiS , a komisją Europejską.Posłowie przyjęli jedną poprawkę zaproponowaną przez klub PiS. Przewiduje ona umorzenie postępowań ws. ustalenia istnienia stosunku służbowego wobec sędziów, którzy powrócą do sprawowania urzędu w SN, gdyż ich służba uznana zostaje za nieprzerwaną. Opozycja złożyła szereg własnych poprawek, ale żadna nie została przyjęta przez zdominowany przez PiS Sejm.Jakie będą dalsze losy nowelizacji? Prawdopodobnie jeszcze w środę trafi pod obrady Senatu. Jeśli Senatorowie nie będą mieli poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta.Tymczasem opozycja zaciera ręce z radości. Mówi o kapitulacji PiS wobec wyroku TSUE i cieszy się, że PiS odpuścił w sporze z Unią Europejską. – Przegrał PiS, ale wygrała Polska, Polki i Polacy – przemawiał z mównicy sejmowej poseł PO Robert Kropiwnicki.