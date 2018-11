Kolejna tajna wieczorna narada u Kaczyńskiego ws. KNF. Przybyli Morawiecki, Ziobro i Kamiński

Na tajną naradę do prezesa Kaczyńskiego przybyli Morawiecki, Ziobro i Kamiński. • fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

"Fakt" donosi o kolejnej tajnej naradzie u Jarosława Kaczyńskiego. Jest to jedno z wielu spotkań zwoływanych w trybie nagłym w związku z aferą KNF. Według tabloidu drzwi w gabinecie prezesa PiS mają się nie zamykać.We wtorkowy wieczór przybyli na Nowogrodzką Mateusz Morawiecki oraz Zbigniew Ziobro, ale i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, którego syn Kacper dostał świetnie płatną pracę w Banku Światowym . Na dowód tabloid publikuje zdjęcia polityków wchodzących do siedziby PiS na Nowogrodzkiej.Oficjalnie politycy PiS zaprzeczają jednak, by tematyka spotkania dotyczyła afery KNF . – Liderzy PiS i Solidarnej Polski omówili zasady współpracy po wyborach w sejmikach wojewódzkich – powiedział rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak. Nieoficjalnie rozmówcy "Faktu" dodają: Musimy wiedzieć, na czym stoimy, żeby decydować, co dalej.Poprzednia tajna narada miała miejsce na Nowogrodzkiej w piątek w związku z niespodziewanym wybuchem afery KNF. Media publikowały przecieki o tym, jakiej tematyki dotyczyło spotkanie.Wrogowie Mateusza Morawieckiego mieli próbować wpłynąć na Jarosława Kaczyńskiego, by ten rozważył wymianę na stanowisku premiera. Jednak lider PiS miał jednak pozostać nieprzejednany co do przyszłości szefa rządu, na którego postawił.źródło: " Fakt