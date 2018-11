To już pewne? Współpracowniczka Tuska: wróci na wybory prezydenckie

Donald Tusk ma wrócić do Polski w 2019 r. Tak przedstawiła to jego bliska współpracownica i była premier Ewa Kopacz. • fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

usk wróci po zakończeniu kadencji w Radzie Europejskiej do Polski i powalczy o najwyższe stanowiska – powiedziała Ewa Kopacz w programie Onet Rano. Dopytywana o jakie stanowisko chodzi, sprecyzowała, że szef Rady Europejskiej powalczy o prezydenturę w Polsce.Byłą premier poproszono o komentarz do ostatniej dużej aktywności Tuska w polskiej polityce . – Liczę, że Donald Tusk będzie jeszcze bardziej aktywny – stwierdziła. Wyraziła też opinię, że po powrocie do kraju – co ma nastąpić w 2019 r. – powalczy o najwyższe stanowiska. Dopytywana o jaką funkcję chodzi, dodała, że myśli o stanowisku prezydenta.Kilka tygodni temu Tusk przekonywał, dementując informacje Wirtualnej Polski, że żadnej decyzji ws. politycznej przyszłości jeszcze nie podjął . Portal podał wcześniej, że Tusk jest coraz bliżej decyzji o powrocie do Polski, a warunkiem miała być teka premiera dla Władysława Kosiniaka-Kamysza.Czy obecny szef RE miałby szanse w starciu z Andrzejem Dudą? Według najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" jego strata do urzędującego prezydenta wynosi zaledwie jeden punkt procentowy . Podobnie sytuacja przedstawiałaby się, gdyby doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich.źródło: Onet