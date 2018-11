Kuriozalny incydent w programie na żywo. Wojewódzki zobaczył auto TVP – po chwili zaczęła się pyskówka

Kuba Wojewódzki pojawił się u Jarosława Kuźniara w związku z wydaniem autobiografii. • Fot. screen z programu "Onet Rano"

Bartosz Świderski

K

uba Wojewódzki pojawił się w programie Jarosław Kuźniara "Onet Rano". Okazją do rozmowy była promocja autobiografii "Króla TVN". Podczas programu doszło jednak do nietypowej sytuacji. Wojewódzki zobaczył, że obok samochodu Kuźniara jedzie ekipa TVP Info. Otworzył więc auto i zaczął krzyczeć.– O, Telewizja Polska, przestańcie kłamać . TVP Info przestańcie kłamać. Wstyd – wykrzyczał dziennikarz TVN.Później zaś wspomniał o logu stacji. – Zdejmij to logo, człowieku. Przecież to wstyd jeździć. Ja pierdzielę – tłumaczył. Pracownik TVP podziękował "Królowi TVN", pokazując mu środkowy palec.To nie pierwszy tego typu "incydent". Przypomnijmy, że Filip Chajzer (także związany z TVN) pewnego razu wysmarował auto Telewizji Republika... owsianką. Następnie zamknął się w swoim samochodzie, nie reagując na uwagi zbulwersowanego dziennikarza TV Republika, który opublikował nagranie ze zdarzenia na YouTube . Chajzer przeprosił za to, co zrobił źródło: "Onet Rano"