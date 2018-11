"Panie Jarku...". Po tych słowach Kaczyński domagał się interwencji policji

Jarosław Kaczyński wdał się w sądzie w kuriozalny dialog z mężczyzną stojącym obok Lecha Wałęsy. • fot. screen/Twitter/Roman Kozłowski

potkanie Lecha Wałęsy z Jarosławem Kaczyńskim w sądzie w Gdańsku stało się głośne z racji ostrej wymiany zdań pomiędzy politykami. Na Twitterze krąży też scenka, jak Kaczyński śmieje się, patrząc na Wałęsę. Widzimy też kuriozalny dialog pomiędzy prezesem PiS a mężczyzną, który stoi obok byłego prezydenta.Widzimy policjantów, Lecha Wałęsę, Jarosława Kaczyńskiego i mężczyznę, który wdaje się w dialog z prezesem PiS. Zaczyna się jednak od kpiącego śmiechu lidera prawicy, który mierzy wzrokiem od góry do dołu Lecha Wałęsę , ubranego w marynarkę i koszulkę z napisem "Konstytucja".: Z czego się pan Jarek śmieje?: Panem Jarkiem to ja byłem 40 lat temu.: A jak mam mówić: panie prezesie? Nie jestem w tej partii.: Najlepiej, żeby pan w ogóle nic nie mówił.: Ale ja sobie będę mówił, proszę pana, to wolny kraj.: W każdym razie nie do mnie.: A dlaczego nie? Pan stoi koło mnie.: Bo ja sobie tego nie życzę.: To pan nie słucha.I wtedy... Jarosław Kaczyński zwraca się do policjantów słowami: jesteście z policji, tu się dzieją rzeczy, które nie powinny się dziać, a państwo nie interweniują. Wtedy jeszcze raz do rozmowy włącza się mężczyzna: Powiedziałem Panie Jarku, czy to jest obraźliwe?I jeszcze Lech Wałęsa zabiera głos: – Pewnych rzeczy się nie rusza, bo to śmierdzi – mówi były prezydent.Przy okazji spotkania obu polityków doszło do ostrej wymiany zdań . – Po co ja pana robiłem ministrem? – wypalił Wałęsa. Ale i Kaczyński nie był mu dłużny. – Po co ja pana prezydentem? – odpowiedział.