Najlepszy moment ze spotkania Kaczyńskiego i Wałęsy. Prezes zobaczył jego koszulkę i nie wytrzymał

ech Wałęsa i Jarosław Kaczyński spotkali się na korytarzu w gdańskim sądzie w związku z procesem, który lider PiS wytoczył historycznemu przywódcy Solidarności. Na korytarzu doszło do ostrej wymiany zdań. Jak zarejestrowały kamery, Kaczyńskiego także coś mocno rozbawiło.Tweeta z krótkim nagraniem z sądu zamieściła Anna Romańczuk, która – jak sama o sobie pisze – odpowiada w PiS za social media. Sugeruje, że Kaczyńskiego rozśmieszyła koszulka Wałęsy – były prezydent jak zawsze ostatnio był ubrany w t-shirt z napisem "Konstytucja".Na krótkim filmie widzimy prezesa PiS, który znacząco patrzy na Wałęsę, po czym wybucha śmiechem, co z satysfakcją odnotowała Romańczuk. "Wałęsa w koszulce 'Konstytucja'? Reakcja prezesa bezcenna" – napisała. Przypomnijmy, że w kontekście spotkania w sądzie było szczególnie o wymianie zdań pomiędzy Lechem Wałęsą a Jarosławem Kaczyńskim Odżyły dawne wzajemne urazy i doszło do ostrej wymiany zdań. – Po co ja pana robiłem ministrem? – wypalił Wałęsa. Ale i Kaczyński nie był mu dłużny. – Po co ja pana prezydentem? – odpowiedział.