"Ważne oświadczenie". Kuriozalna odpowiedź PiS na "zdradę" podlaskich radnych

Ważne oświadczenie wiceprzewodniczącego klubu radnych @pisorgpl w woj. podlaskim https://t.co/kG7vQVviC4 — Paweł Szefernaker (@szefernaker) 22 listopada 2018

Co do woj. podlaskiego to chciałbym wszystkich uspokoić. Będzie bardzo dobrze. — Sebastian (@S_Lukaszewicz) 22 listopada 2018

podlaskim mateczniku Prawa i Sprawiedliwości doszło do niebywałej sytuacji. Przewodniczącym sejmiku został kandydat Koalicji Obywatelskiej Karol Pilecki. By było jeszcze ciekawiej, dwaj radni partii rządzącej oddali na niego głos. PiS odpowiada teraz na nietypowe zdarzenie... dwoma kuriozalnymi tweetami.Poseł PiS Paweł Szefernaker napisał na Twitterze o "ważnym oświadczeniu wiceprzewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w woj. podlaskim". Tymczasem to "ważne oświadczenie" okazuje się linkiem do liczącego dwa zdania tweeta Sebastiana Łukaszewicza, który jest wiceprzewodniczącym klubu radnych PiS w sejmiku województwa podlaskiego."Co do woj. podlaskiego, to chciałbym wszystkich uspokoić. Będzie bardzo dobrze" – powiadomił Łukaszewicz. Ten lakoniczny i pozbawiony głębszego sensu komentarz wskazuje, że sytuacja wyraźnie zaskoczyła i przerosła PiS.Przypomnijmy, że Karol Pilecki uzyskał 16 głosów , z kolei jego rywal z PiS Marek Komorowski otrzymał 11 głosów. W podlaskim sejmiku wygrana "dobrej zmiany" była niemal pewna.