Powiedział to przed sądem. Kaczyński ujawnił, o czym rozmawiał z bratem tuż przed katastrofą

Znów padło pytanie o ostatnią rozmowę braci Kaczyńskich. • Fot. Jan Rusek/Agencja Gazeta

T

Jarosław Kaczyński o tym, że Wałęsa zarzucał mu skłonności homoseksualne ... Ten proces to materiał do badań dla psychologów, socjologów.



Urazy, traumy, publiczna terapia. Obejrzałbym w odcinkach na @NetflixPL. https://t.co/DEWoIK0cA9 — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 22 listopada 2018

o rozprawa przed sądem z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy jest dzisiaj największym wydarzeniem o politycznym zabarwieniu. W gdańskim sądzie padły także pytania o katastrofę smoleńską i ostatnia rozmowę, jaką bracia Kaczyńscy odbyli przed rozbiciem się samolotu. Podczas czwartkowej rozprawy, padło wiele pytań o katastrofę smoleńską i relacje Jarosława Kaczyńskiego z bratem. Była mowa o wydawaniu przez Jarosława Kaczyńskiego poleceń bratu i jego domniemanej winie za śmierć 96 osób w katastrofie pod Smoleńskiem.Padło też pytanie o ostatnią rozmowę telefoniczną braci Kaczyńskich, do której doszło na kilka minut przed wypadkiem. – Powiedział mi , że jest jeszcze w trakcie lotu, reszta rozmowy dotyczyła zdrowia matki – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.Taką wersję Jarosław Kaczyński utrzymuje od ośmiu lat. Jednak czwartkowe słowa są o tyle ważne, że padły przed sądem.Przypomnijmy, proces między byłym prezydentem i byłym premierem to efekt głośnych słów Lecha Wałęsy na temat odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską."Moim zdaniem Jarosław Kaczyński ponosi największą odpowiedzialność za tragedię smoleńską, a także za niszczenie dorobku Solidarności" – stwierdził Lech Wałęsa na Facebooku w 2016 roku. Nawoływał do tego, by jak najszybciej pozbawić Kaczyńskiego możliwości dalszego szkodzenia Polsce.