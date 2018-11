Koreański zespół zachwycił Polaków. Perfekcyjnie zaśpiewali utwór z Męskiego Grania

Zespół z Korei Południowej oczarował fanów z Polski. • Zrzut ekranu z YouTube.com / MONT Offiacial

• YouTube.com / MONT Official

"Usłyszeć Koreańczyka mówiącego "nagusieńki" to to, czego potrzebowałam dzisiejszego dnia" – tak internauci komentują występ zespołu MONT. Koreański band wykonał utwór tegorocznego Męskiego Grania pt. "Początek". To trzeba usłyszeć.W sieci pojawiła się piosenka zespołu MONT , który wykonał utwór "Początek" z Męskiego Grania 2018. W oryginale występują w nim: Podsiadło i Zalewski. I byłby to kolejny zwyczajny cover, gdyby nie fakt, że dokonali tego Koreańczycy i zaśpiewali ten utwór po polsku!Ich wykonanie bardzo szybko stało się popularne i to nie tylko wśród polskiej publiczności. Obecnie nagranie ma ponad 42 tysiące wyświetleń i prawie 250 komentarzy na YouTube."Przecież oni mówią tak pięknie po polsku matko boska. Początek jakby był Polakiem normalnie", "Wykonanie tej piosenki przez MONT jest spełnieniem moich marzeń", "tą piosenką zrobili sobie takie promo jakiego ŻADEN zespół kpopowy sobie nie zrobił wśród polskich kpoperek" – komentowali pod filmem internauci.