Mazguła miał zawał i nikt nie pomógł jego córce. Pułkownik dosadnie podsumował "dobrą zmianę"

Płk Mazguła skrytykował zachowanie urzędników polskiego konsulatu.

Konsulat polski odmówił pomocy jego córce w przyspieszeniu zrobienia wizy żeby mogła do niego polecieć. Cyt. „musi sobie pani jakoś inaczej poradzić” — Ida(@Idafox46) 22 listopada 2018

ułkownik Adam Mazguła doznał rozległego zawału serca podczas pobytu w USA. Jego córka chciała do niego przyjechać, ale nie ma wizy. Polskie służby dyplomatyczne odmówiły jej pomocy. Były wojskowy napisał na Twitterze, co sądzi o takim zachowaniu "dobrej zmiany".Adam Mazguła jest bardzo dobrze znany politykom i zwolennikom partii Jarosława Kaczyńskiego. Pułkownik zasłynął swoimi ostrymi wypowiedziami pod adresem "dobrej zmiany" oraz członków rządu. Szczególnie krytykował Antoniego Macierewicza, kiedy ten jeszcze rządził resortem obrony narodowej.Mazguła chętnie występował także w 2016 roku na manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji . Udzielił także wywiadu naTemat , w którym mówi o Macierewiczu i o wojsku, które mogłoby wyjść na ulice w obronie demokracji.Pułkownik ostatnio przebywał w Stanach Zjednoczonych. Tam doznał rozległego zawału serca.Konsulat polski odmówił pomocy jego córce w przyspieszeniu zrobienia wizy, żeby mogła do niego polecieć.Taka decyzja urzędników "dobrej zmiany" nie mogła przejść bez komentarza byłego wojskowego. W żołnierskich słowach podsumował całą sytuację na swoim Twitterze."Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mnie w trudnym czasie. Szczególnie dziękuję służbie dyplomatycznej RP, która ma w du..e Polaków. Podła zmiana jest dla siebie" - napisał Mazguła.