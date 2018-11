Oliwa sprawiedliwa. Policja i organizacja przedsiębiorców chcą ukarać urzędniczkę skarbówki

Adam Abramowicz chce postępowania dyscyplinarnego dla bezwzględnej urzędniczki. • Fot. Twitter.com / @parpgovpl

Policja w Bartoszycach złożyła do sądu wniosek o ukaranie 32-letniej urzędniczki skarbówki, która kierowała autem z niesprawną prawą lampą. Maksymalna wysokość grzywny to 5000 zł. To konsekwencja słynnej prowokacji skarbówki na mechaniku samochodowym. @RadioZET_NEWS — Maciej Bąk (@MaciejBk1) 23 listopada 2018

rzędniczka skarbówki z Bartoszyc ukarała mandatem mechanika za to, że po godzinach pracy wymienił jej w samochodzie niesprawną żarówkę. Po tym, jak sprawa stała się medialna do akcji wkroczyła policja i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Chcą ukarania... urzędniczki.Sprawa dotyczy prowokacji skarbówki w warsztacie samochodowym w Sędławkach koło Bartoszyc, która miała miejsce równo rok temu. Dwie urzędniczki, w tym naczelniczka US w Bartoszycach Małgorzata Sipko, przyjechały do niego toyotą tuż po zakończeniu pracy mechanika.Kobiety zgłosiły, że mają niesprawny tylni i przedni reflektor. Mechanik poinformował, że jest już po pracy i rozliczył już kasę, ale ostatecznie zgodził się pomóc.Naprawił usterkę wymieniając żarówkę. Wtedy urzędniczki wyjawiły swoją tożsamość i nałożyły na niego mandat w wysokości 500 zł, chociaż jego wina polegała na tym, że był życzliwy i za "zainkasowane" 10 zł nie mógł już wprowadzić na kasę 2,30 zł podatku VAT.Działanie mechanika charakteryzowało się znikomą społeczną szkodliwością czynu, ale, że odmówił mandatu Urząd Skarbowy w Bartoszycach sporządził wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie go za wykroczenie skarbowe. Sąd jednak odstąpił od wymierzenia kary mężczyźnie i pomimo protestów Sipko utrzymał swój wyrok. Gdy sprawa zrobiła się medialna, to naczelniczka wycofała się z dalszych apelacji.I kiedy już myślała, że wszystko przycichnie do akcji wkroczyła policja. Jak informuje dziennikarz Radia ZET Trójmiasto Maciej Bąk, policja w Bartoszycach złożyła do sądu wniosek o ukaranie 32-letniej urzędniczki skarbówki, która kierowała autem z niesprawną prawą lampą. Maksymalna wysokość grzywny w takim wypadku to 5000 zł.Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz chce złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędniczki.– Jak powiedział, premier Mateusz Morawiecki, który mnie powołał, zasada proporcjonalności dotyczy też proporcjonalności kar w przypadku błędów i problemów, a przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, a państwo to łupieżca. Myślę, że te słowa najlepiej podsumowują moją decyzję o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – tłumaczy się ze swojej decyzji dla portalu bartoszyce.wm.pl Abramowicz.