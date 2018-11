Władza bierze się za TVN? ABW w domu operatora, który kręcił materiał o neofaszystach

Piotr Wacowski, operator TVN został wezwany do złożenia wyjaśnień, a do jego mieszkania weszli agenci ABW. • Fot. kadr z TVN24

Czy zdaniem PiS i zaprzyjaźnionych z władzą komentatorów TVN wymyślił ONR i Młodzież Wszechpolską, a ponadto zorganizował tegoroczny Marsz Niepodległości? Czy również Jacek Międlar i Piotr Rybak są opłacani przez TVN? A może i wielebny Rydzyk jest dziełem TVN? :) — Piotr Szumlewicz (@PiotrSzumlewicz) 24 listopada 2018

Zrób reportaż o neonazistach. Pokaż patologię. Nie, nie tylko imprezkę w lesie, ale i duży koncert z hajlowaniem i neonazistowskimi treściami. Pokaż to całemu krajowi. Podpisz się nazwiskiem. Usłysz zarzut promowania nazizmu.

To się nie dzieje, prawda?https://t.co/yV0xVdh3LV — Beata Biel (@beatabiel) 24 listopada 2018

Jak ABW zacznie chodzić po domach dziennikarzy a prokuratura będzie im stawiała dmuchane zarzuty to nic z tego pięknego kraju nie będzie https://t.co/wKQC6NHuLk — Szymon Jadczak (@SzJadczak) 24 listopada 2018

Czy was też @PK_GOV_PL można pozwać? Za propagowanie idiotyzmu? https://t.co/yQJNddu8dn — Jarosław Kuźniar (@JaroslawKuzniar) 24 listopada 2018

genci ABW wkroczyli do mieszkania operatora, który brał udział w pracach nad materiałem o polskich neonazistach. Nawet pośród prawicowych komentatorów podniosły się krzyki o łamaniu wolności słowa i przekroczeniu granic zdrowego rozsądku.To się dzieje naprawdę. Po tym, jak przez prawicowe media przetoczyła się nagonka na TVN, w którym wyemitowano materiał o polskich neonazistach z Wodzisławia Śląskiego, do akcji wkroczyła ABW. Agenci weszli do mieszkania operatora TVN Piotra Wacowskiego.Wacowskiemu zarzuca się, że na głośnej imprezie w Wodzisławiu Śląskim stał z uniesioną ręką i oddawał hołd Hitlerowi. On sam twierdzi, że tylko w taki sposób udałoby się zdobyć zaufanie neonazistów, którzy zostali pokazani w materiale "Superwizjera".W piątek funkcjonariusze ABW wręczyli operatorowi stacji Piotrowi Wacowskiemu pismo, by stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego o propagowanie faszyzmu. Do tego agencji przyszli do jego domu. Albo mieszkanie było obserwowane, albo Wacowski śledzony, bo agenci weszli do mieszkania zaraz po tym, jak operator wrócił wieczorem do domu.TVN chroni swojego pracownika i wydało w tej sprawie oświadczenie . Czytamy w nim, że "autorzy reportażu postępowali zgodnie ze wszystkimi standardami dziennikarstwa śledczego. Stawianie tego, który ujawnia działalność przestępczą na równi z przestępcami traktujemy jako próbę zastraszenia dziennikarzy".Jednocześnie pojawia się zawiadomienie o tym, że stacja telewizyjna występuje na drogę prawną przeciwko tym, którzy twierdzili, że całe wydarzenie w Wodzisławiu Śląskim zostało zainscenizowane przez TVN