Spełnia się jeden z najgorszych koszmarów PiS. Polska znów na czołówkach mediów w USA

Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma dobrej prasy w USA... • Fot. Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta

US-Owned Broadcaster Says Its Faces Intimidation From Poland - The New York Times https://t.co/mk8w0ugW3V — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) 25 listopada 2018

New York Times i zastraszaniu TVN -u przez PIS. Skręcają do centrum z subtelnością i precyzją podobnymi do tych, z jakimi wstawali z kolan. https://t.co/9hUbRvk46v — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 25 listopada 2018

I znowu na czołówkach,ale wstyd !!! US-Owned Broadcaster Says Its Faces Intimidation From Poland https://t.co/H3KVlHkEKa — @PolskawRuinie2 (@polskawruinie2) 25 listopada 2018

merykański dziennik "The New York Times" pisze o Polsce pod rządami PiS. Jarosław Kaczyński nie ma powodów do zadowolenia, że znów jest o nas głośno – jest to tekst o ksenofobicznym zachowaniu polityków jego partii i o działaniach godzących w wolność słowa i mediów. Chodzi oczywiście o postępowanie ABW wymierzone w TVN. The New York Times ", opierając się na wiadomościach Associated Press, pisze o sprawie kontroli ABW w mieszkaniu operatora TVN. Chodzi materiał "Superwizjera" dotyczący polskich neonazistów świętujących urodziny Adolfa Hitlera w 2017 roku.Amerykański dziennik uważa, że działanie rządu PiS, pod kontrolą którego jest przecież ABW, wymierzone jest w wolność mediów w Polsce. Dostrzega ponadto, że "populistyczna partia rządząca zamieniła finansowane z podatków media publiczne w narzędzie propagandowe i poszukuje sposobu na ograniczenie własności zagranicznej spółek medialnych. TVN krytykuje rząd i jest postrzegany jako szczególnie wrażliwy".Dodatkowo "TNYT" zauważa bardzo pojednawczy stosunek PiS do ekstremistycznych grup prawicowych co widać było 11 listopada podczas wspólnego marszu niepodległości. Wspomina także o grzywnie jaką KRRiT (też w rękach PiS) nałożyła na TVN.Przypomnijmy, że niedawno głos w sprawie TVN zabrała nowa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Stwierdziła, że jakiekolwiek akcje przeciwko wolności mediów będą skutkowały konfliktem ze Stanami Źródło: " The New York Times