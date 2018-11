40 godz. prac społecznych miesięcznie. Giertych ostrzega, co może czekać Kurskiego

Roman Giertych odpowiada na komunikat TVP. Zapowiada pozwy wobec członków zarządu telewizji. • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

O

Oświadczenie TVP "Zarząd TVP oświadcza, że podejmie zdecydowaną obronę dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i zawodową misję. W tym celu zarząd TVP zlecił analizę prawną ostatnich wypowiedzi p. Romana Giertycha pod kątem m.in. wypełnienia przesłanek z art. 44 prawa prasowego, dotyczącego odpowiedzialności karnej za utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej.



Groźby p. Romana Giertycha, pełnomocnika banksterów i skompromitowanych polityków nie zastraszą ani nie powstrzymają dziennikarzy Telewizji Polskiej od podawania prawdy i wypełniania misji publicznej".

Roman Giertych Tego typu działania TVP jak atakowanie adwokata i to w trakcie, gdy on wykonuje swoje czynności lub później straszenie go prokuraturą, gdy chce dochodzić swych praw, są zwykłym przejawem paniki wywołanej tym, że naród zobaczył oczywistą korupcję na szczytach władzy. I ten paniczny strach jest coraz wyraźniej widać.

stra wymiana zdań między Romanem Giertychem a przedstawicielami Telewizji Polskiej nie ma końca. Lawina ruszyła, gdy pełnomocnik m.in. biznesmena Leszka Czarneckiego zapowiedział pozew wobec Danuty Holeckiej. Teraz już aż trudno zliczyć, ile pozwów szykuje się w tej sprawie. "Miarka się przebrała" – oświadczył w piątek Roman Giertych . Jego zdaniem Telewizja Polska przypuszcza na niego "brutalny atak" w kontekście afery KNF. Były wicepremier oświadczył, że zamierza pozywać wszystkich dziennikarzy TVP, którzy w jego opinii naruszają jego dobra osobiste. Pierwsza miałaby być Danuta Holecka.W sobotę wieczorem na zapowiedzi Giertycha zareagował zarząd Telewizji Polskiej (dwuosobowy – z prezesem Jackiem Kurskim oraz Maciejem Staneckim). W oświadczeniu zapewniono, że władze TVP podejmą "zdecydowaną obronę dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i zawodową misję".Giertycha w komunikacie nazwano " pełnomocnikiem banksterów i skompromitowanych polityków ". Na reakcję prawnika nie trzeba było długo czekać.Roman Giertych opublikował wpis zatytułowany "Strach", w którym stwierdza, że komunikat TVP odbiera jako próbę zastraszenia. "Generalnie spływa to po mnie jak po kaczce (mam nadzieję, że pan prezes mi wybaczy)" – ironizuje Giertych, podkreślając, że nie pierwszy raz czuje się zastraszany.Wszelkie zawiadomienia, jak pisze, "zawsze kończą się tak samo, gdyż nie przekracza prawa". – Gdyby PiS przejął sądy i wyznaczał "zdolne pisowskie dzieci" na sędziów, to może byłoby gorzej. Ale to już jest za nami – drwi dalej.Giertych informuje, że polecił przygotować prywatny akt oskarżenia wobec członków zarządu TVP. Ponieważ oświadczenie nie było podpisane imionami i nazwiskami, to nadmienia: "Jeżeli któryś z członków zarządu nie zgadza się z oświadczeniem zarządu TVP, to ma czas do wtorku aby oświadczyć to publicznie".– Dla każdego z członków zarządu będę się domagał roku ograniczenia wolności poprzez prace społeczne(myślę, że m.st. Warszawa znajdzie dla nich jakąś użyteczną społecznie pracę) w wymiarze 20 godzin miesięcznie, a dla prezesa TVP 40 godzin miesięcznie – zapowiada adwokat, który jeszcze kilkanaście lat temu z Jackiem Kurskim współpracował w jednej partii. O historii konfliktu obu panów przypominamy tutaj