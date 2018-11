Rybicki twierdził, że zdjęcie Tuska z zakupów to "ustawka". Odpowiedź Grasia zapamięta na długo

Paweł Graś to nie tylko wieloletni bliski współpracownik Donalda Tuska. Uchodzi też za jednego z przyjaciół byłego premiera, a obecnie szefa RE. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Tymczasem w Brukseli... https://t.co/vKuYMMsULe — Michał Kolanko (@michal_kolanko) 24 listopada 2018

Michał, ale wiesz, że to ustawione foto? Tusk nawet w budynku Rady Europejskiej chodzi z ochroną 2x większą niż premierzy rządów. Mam nadzieję, że jako doświadczony dziennikarz polityczny dobrze sobie zdajesz z tego sprawę i nie nabierasz się na tę dziecinadę. https://t.co/TMnTraoiPt — Paweł Rybicki (@Rybitzky) 24 listopada 2018

Normalnie nie reaguję na wpisy byłych dziennikarzy, obecnie partyjnych funkcjonariuszy. W tym przypadku muszę jednak napisać, że Pan po prostu bezczelnie kłamie. — Paweł Graś (@pawelgras) 24 listopada 2018

rawica nie przepuszcza żadnej okazji do umniejszenia popularności Donalda Tuska. Nie inaczej było ostatnio, gdy znany brytyjski dziennikarz "przyłapał" szefa Rady Europejskiej na prowadzeniu zwyczajnego życia w Brukseli. Prawicowy spec od social media natychmiast próbował przekonać opinię publiczną, że nie może być prawdą, iż Tusk robi zakupy samemu i bez obstawy. Wtedy doczekał się mocnej odpowiedzi od Pawła Grasia.Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w sobotę brytyjski dziennikarz Mark Stone opublikował na Twitterze zdjęcie, które ukradkiem wykonał Donaldowi Tuskowi w jednym z brukselskich supermarketów. Fotografia szybko podbiła internet, gdyż widać na niej Donalda Tuska stojącego w kolejce po jajka wśród zwykłych ludzi i bez żadnej obstawy. Dla zagorzałych fanów Tuska takie zachowanie to nic nowego , ale wielu "przyłapało" szefa Rady Europejskiej na prowadzeniu zwyczajnego życia po raz pierwszy.Wśród osób komentujących fotografię opublikowaną przez Marka Stone'a znalazł się także dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko. "Tymczasem w Brukseli..." – napisał wymownie na Twitterze. Ten wpis skomentował Paweł Rybicki, były prawicowy dziennikarz, który dziś współpracuje z obozem "dobrej zmiany" w roli eksperta od mediów społecznościowych."Michał, ale wiesz, że to ustawione foto? Tusk nawet w budynku Rady Europejskiej chodzi z ochroną 2x większą niż premierzy rządów. Mam nadzieję, że jako doświadczony dziennikarz polityczny dobrze sobie zdajesz z tego sprawę i nie nabierasz się na tę dziecinadę" – napisał w odpowiedzi do Kolanki.Próba zdezawuowania Donalda Tuska skończyła się jednak dla niego dość boleśnie. Szybko doczekał się bowiem odpowiedzi wprost z Brukseli. Nadeszła ona od Pawła Grasia, czyli byłego rzecznika rządu, a obecnie najbliższego współpracownika Donalda Tuska."Normalnie nie reaguję na wpisy byłych dziennikarzy, obecnie partyjnych funkcjonariuszy. W tym przypadku muszę jednak napisać, że Pan po prostu bezczelnie kłamie" – stwierdził Graś.