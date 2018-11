Miesiące negocjacji Tuska z May, a chwali się... Morawiecki. Kuriozalny filmik premiera

Mateusz Morawiecki przypisuje sobie sukces negocjacyjny Donalda Tuska. • Fot. Screen z Twettera / KPRM

Warto skutecznie i merytorycznie negocjować. Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków. pic.twitter.com/Vyoz9O1ji5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 25 listopada 2018

ząd Mateusza Morawieckiego nie ma zbyt wielu powodów do chwały na forum międzynarodowym, więc próbuje... przypisać sobie cudze zasługi. Nadwiślańską opinię publiczną rozbawił opublikowany w niedzielę filmik, na którym premier Mateusz Morawiecki sugeruje, że to on wynegocjował porozumienie w sprawie Brexitu.Kto ustalił warunki rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską? Większość ludzi na Starym Kontynencie odpowiedziałoby na to pytanie, podając dwa nazwiska. Grę o Brexit miesiącami toczyli ze sobą brytyjska premier Theresa May i szef Rady Europejskiej Donald Tusk . Kto bardziej interesuje się tematyką unijną, ten zapewne doda, iż waznymi postaciami negocjaci byli także przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i Dominic Raab, którego w Londynie mianowano ministrem ds. Brexitu.Z jakiegoś powodu w niedzielny wieczór po przypieczętowaniu Brexitu na Radzie Europejskiej sukces negocjacyjny wspomnianych wcześniej osób postanowił sobie przypisać premier Polski Mateusz Morawiecki. "Warto skutecznie i merytorycznie negocjować. Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków" - oznajmił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.Opinia publiczna nie dał się jednak tak łatwo nabierać. Komentujący nagrania premiera proszą o podanie nazwisk polskich negocjatorów, bo - oprócz Donalda Tuska - nie znają żadnych innych. "Propaganda sukcesu gorsza niż za Gierka" - czytamy w komentarzach. "Żenujące jest przypisywanie sobie sukcesów innych osób przez człowieka na takim stanowisku jak premier RP" - dodają inni.